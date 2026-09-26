TikTok wendet mit Millionenvergleich Sucht-Prozess in USA ab

Die Videoplattform TikTok hat mit einem Vergleich einen für Montag geplanten Prozess im US-Staat Alabama wegen mutmaßlich mangelhaften Schutzes Minderjähriger vor Social-Media-Sucht abgewendet. Wie Generalstaatsanwalt Steve Marshall am Freitag (Ortszeit) mitteilte, soll das Unternehmen im Rahmen der Einigung mindestens 100 Millionen Dollar (87,70 Mio. Euro) zahlen und die tägliche Nutzungszeit für junge Nutzer auf zwei Stunden begrenzen.

© APA/AFP/Martin LELIEVRE In Handy-Apps kann ein Suchtpotenzial stecken