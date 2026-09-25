5 Migranten ertranken in kroatisch-slowenischem Grenzfluss

Fünf Menschen sind laut der kroatischen Polizei beim Überqueren eines Flusses entlang der kroatisch-slowenischen Grenze ertrunken. Fünf weitere konnten von Polizeibeamten und Bürgern aus dem Fluss Kupa, rund 90 Kilometer südwestlich von Zagreb, gerettet werden, teilte die kroatische Polizei am Freitag mit. Demnach handelte es sich bei den Opfern vermutlich um Migranten. Der Polizei zufolge gelang es 14 von rund 20 Migranten, den Fluss zu überqueren.