Trump postete wohl KI-retuschiertes Bild von Staatsbesuch

Ein von US-Präsident Donald Trump veröffentlichtes Foto vom Staatsbesuch seines chinesischen Kollegen Xi Jinping ist laut Fachleuten höchstwahrscheinlich mit Künstlicher Intelligenz retuschiert worden, um einen unvorteilhaften Gesichtsausdruck zu verändern. Der Datenforensiker Matthew Stamm von der Drexel University sagte der Nachrichtenagentur AFP, das von Trump veröffentlichte Foto weise "mit hoher Sicherheit" Spuren auf, "die von generativer KI hinterlassen wurden."

© APA/AFP/Brendan SMIALOWSKI Ein unverändertes Bild der Szene