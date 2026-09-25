Putin: Keine Vorbereitung auf "irgendeinen Kampf mit Europa"

Russlands Präsident Wladimir Putin hat beteuert, dass sich sein Land "nicht auf irgendeine Art von Kampf mit Europa" vorbereite. "Viele in Europa sagen, dass sie eine Aggression vonseiten der Russischen Föderation erwarten und dass sie sich deshalb selbst auf Kämpfe, auf einen Krieg mit Russland, vorbereiten müssen", sagte Putin am Freitag in St. Petersburg. Er wolle jedoch nochmals unterstreichen, dass Russland keine Vorbereitungen für eine solche Aggression treffe.

© APA/AFP Russian President Vladimir Putin gives a speech during the International United Cultures Forum at the Mariinsky Theatre in Saint Petersburg on September 25, 2026. (Photo by Olga MALTSEVA / AFP)