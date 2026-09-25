Die 19-jährige Slowenin war am Freitag auf der Südsteirischen Grenzstraße bei Lavamünd zu Sturz gekommen. Notarzthubschrauber im Einsatz.

Eine 19 Jahre alte Slowenin wurde am Freitag bei einem Motorradunfall im Bezirk Wolfsberg verletzt. Die junge Frau war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Südsteirischen Grenzstraße B69 in Richtung Lavamünd unterwegs. In einer Linkskurve kam sie aus unbekannter Ursache zu Sturz und dadurch von der Fahrbahn ab. Nach etwa 30 Metern blieb die Verletzte in einem Waldstück liegen.

Nach der Erstversorgung wurde die 19-Jährige mit dem Rettungshubschrauber C11 in das UKH nach Klagenfurt geflogen. Ein Alkotest verlief negativ, teilte die Polizei am Freitagabend mit.