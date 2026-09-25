Drei Hurrikane im Pazifik - Hawaii und Mexiko bedroht

In einer der bisher aktivsten Hurrikansaisons im Pazifik sind derzeit gleich drei Wirbelstürme unterwegs. Während Mexiko und Hawaii die Entwicklung der Hurrikane "Polo" beziehungsweise "Nolo" eng beobachten, zieht "Odalys" weit von den Küsten entfernt über das Meer, ohne eine Bedrohung für das Festland darzustellen. Das besonders starke Klimaphänomen El Niño sorgt in diesem Jahr für eine ungewöhnliche Hurrikansaison.

© APA/AFP Hier braut sich was zusammen