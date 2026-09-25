Stadt Salzburg plant Klage gegen Google Maps

Weil Google Maps aktuelle Verkehrsregeln in der Salzburger Innenstadt ignoriert, will man seitens der Stadt rechtlich gegen den Weltkonzern vorgehen.

In der Stadt Salzburg verstärken falsche Daten bei der Autonavigation die Verkehrsprobleme im Zentrum zusehends. Dass zahlreiche der im Sommer geltenden Zufahrtsbeschränkungen und Sperren auf Google Maps schlichtweg nicht angezeigt und Autofahrer somit auf verbotene Routen geleitet werden, sorgt in der Mozartstadt nicht nur für Missmut, sondern hat nun auch rechtliche Konsequenzen, wie der ORF berichtet.

Hintergrund: Sämtliche Anbieter von Navigationssoftware sind verpflichtet, die von der jeweiligen Stadtverwaltung in das österreichische Verkehrsinformationssystem EVIS gemeldeten Regelungen entsprechend abzubilden. Da dies – zumindest was die Stadt Salzburg betrifft – aber nur bei Branchen-Platzhirsch Google nicht zu funktionieren scheint, ließ Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) eine Klage gegen den Weltkonzern vorbereiten.

Weil letzterem die mögliche Strafe von 6000 Euro wohl nur wenig beeindrucken würde, will Auinger im Städtebund anregen, dass auch andernorts konsequent gegen Google geklagt wird, sofern die festgelegten Vorgaben nicht erfüllt werden.