Tödlicher Arbeitsunfall in Kärnten: Arbeiter stürzt von Dach

Für den 48-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau kam Freitagvormittag jede Hilfe zu spät. Er war bei Dachdeckerarbeiten in Patergassen acht Meter in die Tiefe gestürzt.

Ein tragischer Arbeitsunfall hat sich am Freitag in Patergassen in der Gemeinde Reichenau, Bezirk Feldkirchen, ereignet. Ein 48-jähriger Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma war dort kurz nach 10 Uhr mit der Dachsanierung bei einem mehrstöckigen Wohnhaus beschäftigt.

Der Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau betrat laut Polizei die angebrachte Absturzsicherung, als diese aus bisher unbekannter Ursache brach. Der 48-Jährige stürzte aus einer Höhe von etwa acht Metern in die Tiefe und landete auf dem Asphaltboden. Ein Arbeitskollege setzte unverzüglich die Rettungskette in Gang und begann mit der Reanimation. Diese wurde später von den Einsatzkräften fortgesetzt. Für den Arbeiter kam leider jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Im Einsatz standen Polizei, Johanniter Unfallhilfe und die Crew des Notarzthubschraubers RK1.