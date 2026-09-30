Südkärntner Erdäpfelbauern: „Wir merken, es wird schwieriger“

Die Kartoffelbauern blicken im Bezirk Völkermarkt auf eine herausfordernde Saison zurück. Das spiegelt sich auch in den Ernteergebnissen wider.

Der Rekordsommer neigt sich auch in Völkermarkt zu Ende. Vielerorts wird Erntedank gefeiert. Besonders die ursprünglich aus Südamerika stammenden Kartoffeln oder Erdäpfel – in Südkärnten auch Repica genannt – sind dabei nicht wegzudenken. Wie fällt die Ernte nach extremer Hitze und Trockenheit aus?

Insgesamt 35 Hektar im Bezirk

In Kärnten werden auf rund 500 Hektar Kartoffeln angebaut, davon etwa 80 Hektar im biologischen Anbau. Zum Vergleich in Niederösterreich sind es zirka 20.000 Hektar.

Und im Bezirk Völkermarkt? Hier werden auf rund 35 Hektar Kartoffeln angebaut, davon etwa sechs Hektar biologisch. Die Erdäpfelernte sei vielerorts noch am Laufen. Heuer spreche man von „einer Ernte mit gemischten Gefühlen“. „Es haben alle Defizite aufgrund der Niederschlags- und Wasserdefizite eingefahren. Die Qualität ist aber gut“, so Erich Roscher, Pflanzenbaudirektor der Landwirtschaftskammer Kärnten. Konkret werde in ganz Kärnten „mit bis zu 20 bis 30 Prozent weniger Ernte gerechnet“.

© Markus Traussnig Erich Roscher, Pflanzenbaudirektor der Landwirtschaftskammer Kärnten

Gerade für kleinere landwirtschaftliche Betriebe sei der Kartoffelanbau ein wichtiges wirtschaftliches Standbein. Bei schlechteren Böden könne der Verlust höher ausfallen. Vereinzelt wird auch von Problemen mit dem Drahtwurm berichtet, die ebenfalls zu Ernteausfällen geführt hätten.

„Mit einem blauen Auge davon gekommen“

„Wir Bauern sind vom Wetter abhängig“, stellt Christian Kotschnig, der in 14. Generation einen Bio-Bauernhof in Vollerwerb in Feistritz ob Bleiburg/Bistrica nad Pliberkom bewirtschaftet. Einen Hektar Erdäpfel hatte er heuer. „Wir sind gerade bei der Ernte“, erzählt Kotschnig, auf seinem Traktor sitzend. Das heurige Jahr sei von den Erntemengen her bei ihm eher „durchwachsen“. „Aber wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen und werden unsere Kunden beliefern können“, so Kotschnig.

1 / 3 © KK/Kotschnig

Auch mit dem Drahtwurm habe die Familie immer wieder zu kämpfen. „Wir machen die Unkrautbekämpfung mechanisch und müssen immer wieder aufhäufeln“, so Kotschnig. Gedüngt werde mit Rindermist. Die geernteten Erdäpfel werden direkt ab Hof verkauft.

Ähnlich sieht es auch Marian Tomažej, der in Traundorf bei Globasnitz/Globasnica die Bio-Landwirtschaft „Saat und Tat Naturhof Tomažej“ im Nebenerwerb führt. „Nachdem es voriges Jahr so trocken war, glaubten wir, dass das heuer wieder besser“, so Tomažej. Zudem sehe man relativ gut, „wie die einzelnen Sorten auf die Wetterextreme reagieren“. Im Durchschnitt werden bei ihm nämlich zehn bis 12 Sorten angebaut. Einige Sorten seien „mickrig und klein“, andere seien jedoch „halbwegs geworden“.

Auch die Frühkartoffeln seien heuer früher als sonst geerntet worden. „Wir merken, dass es immer schwieriger wird“, so Tomažej, der auch Bezirksforstinspektor ist. Außerdem sei man bei der Kartoffel gezwungen eine Fruchtfolge einzuhalten. „Wenn man einen Acker wählt, der nicht so tiefgrundig, steinig und schottrig ist, wird das Problem dadurch noch verschärft“, erzählt Tomažej, der heuer einen halben Hektar bepflanzt hat.

Hier wurden die letzten Erdäpfel geerntet

Bei Fritz Flödl, der zusammen mit seiner Frau Elisabeth den Biobauernhof Flödl in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel pri Pliberku führt, wurden bereits die letzten Erdäpfel geerntet. Auf dem Familienbetrieb werden schon seit Jahrzehnten Erdäpfel mit bis zu 13 Sorten angebaut. Unsere Anbauflächen befinden sich auf einer Seehöhe von rund 400 bis 450 Metern.

© KK/Werner Krug Fritz und Elisabeth Flödl

Verkauft werden diese auf drei Schienen Gastro, Lebensmittelhandel und ab Hof. „Aufgrund der Witterung und des Vegetationsverlaufes haben wir 14 Tage früher als sonst geerntet“, so Flödl, der ebenfalls biologisch produziert. Angebaut wurden heuer auf 2,5 Hektar. Wie viel angebaut wird, variere je nach Marktlage: zwei bis fünf Hektar. Mit der Ernte sei Flödl „unerwarteter Weise sehr zufrieden“. Denn: „Die Mengen waren durchschnittlich gut nach Qualität und Größensortierung“, so Flödl. Warum unerwartet? Flödl: „Aufgrund des Jahrhundertsommers und der extremen Hitze“. Ein paar Niederschläge hätten die Ernte gesichert.

Auch ein weiteres Verfahren werde vom Landwirt angewendet und zwar ein Mulchverfahren, das auf den Erdäpfel-Acker aufgebracht wird. Dieser besteht unter anderem aus Kleegras. „Das häckseln wir und bedecken dann den Erdäpfelacker mit diesem Mulch“, so Flödl, der dieses Verfahren schon seit Jahren anwendet. Auf einem Hektar Erdäpfel müssen ungefähr vier Hektar Mulch aufgetragen werden. Denn es müsse bodenfließend sein. Somit werde die Feuchtigkeit im Boden gehalten und die Bodentemperatur werde gesenkt.

Es gebe auch einen Vergleich: „Das ist ungefähr so, wenn man in die Sonne geht und die Haut nicht bedeckt ist. Dann wird man auch einen Sonnenbrand bekommen“, so Flödl. Das Mulchverfahren habe immer mehr Bedeutung. Flödl: „Dadurch könnten wir die Bestände in der Vegetation halten und die Erträge sichern.“ Auch einen weiteren Vorteil habe dieses Verfahren. „Auf jeden Fall gibt es weniger Schädlingsdruck. Der Kartoffelkäfer mag den Mulch nicht so sehr“, meint Flödl. Immerhin liege der österreichische Durchschnitt im biologischen Kartoffelanbau bei rund 18 Tonnen pro Hektar. Im konventionellen Anbau sind es mit 40 bis 45 Tonnen etwa zweieinhalb Mal so viel.