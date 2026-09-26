In der Oper Graz wird „Fausts Verdammnis“ zum Spektakel

Hector Berlioz‘ dramatische Szenen über die Figur Faust verwandeln sich in der Grazer Oper zu einem Spektakel aus Zeichen und Bedeutungen.

Der Regisseur Lorenzo Fioroni hat in Graz bereits drei Arbeiten gezeigt (zwei fabelhafte, eine sehr schwache) und bewegte sich dabei vornehmlich am Rand des Repertoires. Das ist diesmal ähnlich, ist „La Damnation de Faust“ doch eine seltsame Mischung dramatischer Szenen zwischen Oper und Vokalsymphonie, die nie für die Bühne bestimmt war. Erst fünfzig Jahre nach seiner Uraufführung wurde das Stück auch szenisch realisiert, und ist merkwürdigerweise zum populärsten Bühnenwerk von Berlioz avanciert.

Im deutschsprachigen Raum rümpfte man gern die Nase, wenn das Heiligtum der deutschen Literatur veropert worden ist, dabei ist Goethes Tragödie nur eine der Quellen, auf die Berlioz sich bezogen hat. Lorenzo Fioroni mischt das Heilige und das Profane, die hohe Kunst und den Kitsch, er vermengt das Stück und seine späteren Trivialisierungen: Das ist ein Faust, der eher ans französische Boulevardtheater des Grand Guignol erinnert als an die klassisch-deutsche Bühnenkunst. Marguerite ist nicht die Unschuld vom Lande, sondern hat urbane Luft geschnuppert: Sie ist ein Revuestar, während Mephisto in Strumpfhosen und Flügeln herumtrippelt, ein Theaterclown des 19. Jahrhunderts.

Zwischen Künstlichkeit und Wahrheit

Fioroni lagert Schicht über Schicht, bei dieser imaginären Reise durch Europa, die von Ungarn über Leipzig offenbar nach Paris führt: ungarische Aufständische und eine Stummfilm-Inszenierung, grelle Neonreklame und klassisches Ballett im Tutu, romantische Naturgeister, ungute Saufkumpane aus dem Studentenkeller und genderfluide Teufel. Dass die mittelalterliche Verkleidung Marguerites über einen Cul-de-sac verfügt, sagt alles über diese Regie und ihr Verhältnis von Echtheit und Inszenierung: Und das ist natürlich auch ein Kommentar zum Genre Oper, zu dieser extremen Künstlichkeit und Theatralik, aus der sich die Wahrhaftigkeit der Menschen herausschält. Am Ende wird in diesem Pandämonium sogar die Musik in die Hölle geschickt, der überbaute Orchestergraben öffnet seinen Schlund, um die Statisten im Frack zu verschlingen.

Fioronis Inszenierung entspricht der Musik Berlioz, beide wären ja gute Filmregisseure geworden: Ständig gibt es Perspektivwechsel zwischen Großaufnahme und Totale, Berlioz‘ „Schnittrhythmus“ aus Massenszenen und Introspektion trägt Fioroni auch mit dem massiven Einsatz von Live-Videos Rechnung.

Die echten Grazer Philharmoniker, die an den hinteren Bühnenrand verfrachtet worden sind, liefern unter der umsichtigen Leitung von Johannes Braun eine starke Leistung, auch wenn über die weite Distanz ein paar Nuancen und Farben verhungern und auch die Präzision nicht immer passt. Die vor dem Orchester agierenden Stimmen sind präsent und beeindruckend: Pavel Petrov ist ein Klasse-Faust, der bis in die Kopfstimme hinauf überzeugt. Anna Brull ist eine genuine Marguerite, nicht nur das Lied vom König aus Thule gelingt ihr formidabel, und Nikita Ivasechko ist ein stimmdarstellerisch überragender Teufel.