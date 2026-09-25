Ins Spital geflogen: Kind (7) in Kärnten von Auto erfasst

Eine Gruppe von Kindern wollte Freitagmittag die Katschbergstraße bei Eisentratten überqueren. Mädchen übersah herannahenden Pkw.

Glück im Unglück dürfte ein siebenjähriges Mädchen Freitag gegen Mittag in Oberkärnten gehabt haben. Das Kind wurde beim Überqueren einer Straße von einem Pkw erfasst, soll dabei aber zum Glück nur leicht verletzt worden sein. So zumindest die Auskunft der Mutter gegenüber der Polizei.

Der Unfall ereignete sich um 11.30 Uhr im Ortsgebiet von Eisentratten in der Gemeinde Krems. Eine Gruppe von Kindern wollte die Katschberg Bundesstraße B 99 überqueren. Zu diesem Zeitpunkt war dort gerade eine 21-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal/Drau mit ihrem Pkw unterwegs. Die Kinder bemerkten das Auto und blieben stehen, lediglich die Siebenjährige dürfte den Pkw zu spät gesehen haben. Die 21-Jährige versuchte noch zu bremsen, das Kind wurde jedoch vom Auto erfasst. Unfalllenkerin und weitere Unfallzeugen leisteten sofort Erste Hilfe. Nach notärztlicher Versorgung durch die Besatzung des Hubschraubers RK1 der ARA Flugrettung wurde das Mädchen ins LKH Villach geflogen.