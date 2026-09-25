Slowenien-Kärnten: „Wir müssen von mehr Transit ausgehen“

Vierspuriger Ausbau in Slowenien: Lavamünd lud, als von der befürchteten Verkehrslawine betroffener Grenzort, Vertreter aus dem Nachbarland ein.

Rund 1000 tonnenschwere Lkw zwängen sich jetzt schon täglich durch Lavamünd – der Bau einer grenznahen Schnellstraße in Slowenien lässt einen weiteren Zuwachs erahnen

Ein Schwertransporter nach dem anderen schiebt sich durchs Ortszentrum von Lavamünd. Lärm und Abgase dominieren die Kulisse, woran man sich in den straßenseitigen Gastgärten offenbar schon gewöhnt hat. Die Nummerntafeln lassen erkennen, dass es sich keineswegs nur um Ziel- und Quell-, sondern um grenzüberschreitenden Transitverkehr handelt. Dieser könnte schon bald deutlich zunehmen, denn in Slowenien wird die sogenannte dritte Entwicklungsachse – eine vierspurige Schnellstraße zwischen dem slowenischen Autobahnnetz und Österreich – mehr und mehr ausgebaut. Letztlich soll sie Dravograd, Lavamünds slowenische Nachbargemeinde, erreichen. Bürgermeister Wolfgang Gallant befürchtet eine Verkehrslawine.

Sein Amtskollege aus Dravograd, Anton Preksavec, dessen Gemeinde im Zuge des Ausbaus zwei Umfahrungen bekommen soll – eine Richtung Maribor und eine Richtung Lavamünd – rechnet mit einer Fertigstellung in 13 bis 15 Jahren. Nachdem die Teilstrecke mittlerweile beschlossene Sache sei, ginge es jetzt schon konkret um Grundablösen und Baugenehmigungen.

1 / 2 Luka Mladenovič (Urbanistisches Institut), Mateja Bratuscha (RRA Koroška), Wolfgang Gallant, Anton Preksavec (Bürgermeister Dravograd) © Gerfried Ambrosch

Eine Umfahrung wünscht sich Gallant für Lavamünd schon lange. Studien zu Umfahrungsvarianten – so erfährt man bei der Pressekonferenz im Gemeindeamt Lavamünd, zu der neben der slowenischen Delegation bestehend aus Luka Mladenovič vom Urbanistischen Institut, Mateja Bratuscha von der Regionalentwicklung Koroška und dem Dravograder Bürgermeister auch die Bürgermeister von St. Paul (Stefan Salzmann), Bleiburg/Pliberk (Daniel Wrießnig) und Neuhaus (Patrick Skubel) sowie Gerald Hartmann vom Geopark Karawanken und der Wolfsberger Straßenbauamtsleiter Bernhard Hrowath erschienen – lägen vor, eine Einigung sei jedoch schwierig.

© Gerfried Ambrosch Gemeindeamt Lavamünd

Gallant rechnet vor, dass jetzt schon im Schnitt täglich 1000 Lkw durchs Lavamünder Ortszentrum donnern – mit Spitzen bis zu 1500 Lkw am Tag. „Jedes sechste Fahrzeug ist ein Lkw“, fährt Gallant fort, grob 6000 Fahrzeuge insgesamt, und betont einmal mehr: „Wir brauchen eine Lösung für Lavamünd.“ 2022 gab es sogar Bürgerproteste gegen die Lkw-Flut, bei der Hunderte Demonstranten lautstark eine Umfahrung forderten. Seitens des Landes hieß es damals, die Landesräte Martin Gruber und Sebastian Schuschnig arbeiten an Lösungen zur Verkehrsentlastung, diese würden allerdings von den slowenischen Plänen für den Straßenausbau Richtung Kärnten abhängen.

Auch ein paar Kilometer nord-westlich, in St. Paul sei der Transitverkehr zu spüren, bringt sich Bürgermeister Salzmann ein: „Viel vom Schwerverkehr fährt durch. Man sieht Schiffscontainer, die man früher nicht gesehen hat. Nachtfahrverbote werden nicht eingehalten, Geschwindigkeitsbegrenzungen ignoriert.“ Seiner Frage, was man von slowenischer Seite gedenke zu unternehmen, um diesem Treiben bei zu erwartender Verkehrszunahme Einhalt zu gebieten, folgt ein Appell des scheidenden Lavanttaler Gemeindeoberhaupts, „die slowenischen Produktionsstätten raumplanerisch näher zur Bahn zu bringen, sonst produziert man Lkw-Verkehr“.

Verkehrsexperte Mladenovič räumt ein, dass es noch kaum Prognosen zu den Auswirkungen des slowenischen Großprojekts auf die Grenzgebiete gäbe, Restriktionen wie Fahrverbote aber wohl notwendig sein werden. Nur so viel: „Wir müssen von mehr Transit ausgehen. Wir brauchen nicht nur Verkehrs-, sondern auch Mobilitästlösungen.“

Als Bleiburger Bürgermeister interessiert sich Wrießnig für die slowenischen Schnellstraßenpläne Richtung Bleiburg und erfährt, dass das letzte Stück von Prevalje bis zum Grenzübergang Holmec mehr oder weniger so bleibt, wie es jetzt ist und nicht vierspurig ausgebaut wird. Für Lavamünd also auch keine Enlastung. Im Gegenteil: Dadurch wird die Route über Lavamünd für den Fernverkehr noch attraktiver. Gallant rechnet zudem mit einer Zunahme des Urlauberverkehrs.

© Gerfried Ambrosch Kreuzung zur Draubrücke in Lavamünd

Generell klang bei der Pressekonferenz durch, dass die grenzüberschreitende Kommunikation zwischen dem Land Kärnten und den slowenischen Behörden zu Wünschen übrig lässt. Auf eine Anmerkung, in Klagenfurt läge nichts Konkretes über den Ausbau der dritten Entwicklungsachse in Slowenien auf, wurde entgegnet, dass die Pläne für den Teilabschnitt für jedermann online abrufbar wären. Landeshauptmannstellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber hatte seine Teilnahme an der Pressekonferenz im Vorfeld abgesagt.