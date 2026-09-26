So verabschiedet sich Marisa Burger von den „Rosenheim Cops“

Im November erscheint die letzte Folge der TV-Krimiserie mit der 53-Jährigen in der Rolle von Polizeisekretärin „Miriam Stockl“. Letztere scheint es gar auf einen anderen Kontinent zu ziehen.

Seit der ersten Folge aus dem Jahr 2002 und damit fast ein Vierteljahrhundert prägte Marisa Burger (53) die beliebte Vorabend-Krimiserie „Rosenheim Cops“. In ihrer Rolle als temperamentvolle Sekretärin „Miriam Stockl“ unterstützte sie nicht nur die ermittelnden Hauptkommissare entscheidend, sondern sammelte auch Sympathiepunkte beim Fernsehpublikum.

Dass dieses schon bald ohne die bayerische Schauspielerin auskommen muss, wurde bereits im vergangenen Jahr bekanntgegeben. Seither kursierten Spekulationen darüber, wie der Ausstieg der 53-Jährigen im Drehbuch gelöst werden könnte.

1 / 3 Als „Miriam Stockl“ begeisterte Marisa Burger das Fernsehpublikum seit 2002 © ORF/ZDF/Bojan Ritan

Nach Australien der Liebe wegen?

Ein tragischer Serientod soll die beliebte Polizeisekretärin jedenfalls nicht ereilen, wie die Auskunft des ZDF gegenüber der Münchner Abendzeitung lautet: „Miriam Stockl darf sich auf einen schönen Abschied freuen. Für die Liebe und eine neue berufliche Perspektive verlässt sie das Kommissariat und macht sich auf den Weg in neue Abenteuer.“

Wohin dieses Abenteuer führen könnte, legt der Trailer der neuen „Rosenheim Cops“-Staffel nahe. Darin verrät „Stockl“ unter anderem, dass sie wiederholt Abwerbungsangebote eines australischen Unternehmens erhalten habe, während ein Mann an der Entscheidungsfindung nicht unbeteiligt sein dürfte.

Erstmals zu sehen ist die Abschiedsepisode von Marisa Burger am 24. November im ZDF, wo die 26. Staffel am 6. Oktober startet. Die Ausstrahlungstermine des ORF werden in Kürze bekanntgegeben.