Die berührendste Laufveranstaltung der Stadt fand im Augarten statt

Mit Rollstuhl, Handbike, Inlineskates oder klassisch auf zwei Beinen: Beim 6. Grazer Inklusionslauf konnten wieder alle mitmachen.

„Der Weg ist das Ziel.“ Das ist seit Jahren das passende Motto beim Inklusionslauf, den der Verein Soziale Projekte Steiermark heuer zum sechsten Mal durchgeführt hat. An den Start konnten wieder alle gehen, egal ob im Rollstuhl, mit Handbike, auf Krücken, auf einem oder zwei gesunden Beinen, im Hundeschlitten – „es geht um den Spaß an der Bewegung und vor allem darum, die Strecke gemeinsam, auch mit Helfern, zu bewältigen“, so Herbert Reiter und sein Team, das hinter dem wohl berührendsten Lauf der Stadt steht.

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Die barrierefreie Strecke war einen Kilometer lang. Die Zeit war dabei aber zweitrangig – wobei: Wer mochte, konnte fünf Runden als Wettkampf mit Zeitnehmung absolvieren. Fast genauso wichtig wie der Lauf selbst ist dabei stets das Rahmenprogramm: Diesmal sorgten etwa Vento Sul mit afro-brasilianischer Trommelmusik und Zauberkünstler Alexander Göttl für die richtige Stimmung. Am späteren Nachmittag übernahmen dann die DJs von der Antenne Steiermark.