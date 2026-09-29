Stimme befahl Frau aus dem Bezirk Liezen, auf Partner einzustechen

War es versuchter Mord oder „nur“ absichtliche schwere Körperverletzung? Mit dieser Frage sahen sich am Montag Geschworene am Landesgericht Leoben konfrontiert.

Das Schicksal der Angeklagten am Landesgericht Leoben lag in den Händen von acht Geschworenen

Wenn im Saal C des Landesgerichts Leoben ein Schwurgericht zusammentritt, geht es stets um die schwersten Verbrechen, die das österreichische Strafrecht kennt. So auch am Montag, als die acht Geschworenen über einen Mordversuch entscheiden mussten.

Angeklagt war eine Frau aus dem Bezirk Liezen, der vorgeworfen wurde, im Mai dieses Jahres mit einem Messer auf ihren damaligen Lebensgefährten eingestochen zu haben. Weil sie laut Staatsanwaltschaft unter einer schweren psychischen Störung gehandelt hatte, forderte diese ihre Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik.

Organe nur knapp verfehlt

„Heute geht es um versuchten Mord“, eröffnet die Staatsanwältin ihren Vortrag der Anklageschrift. Der Tat vorausgegangen sei ein Beziehungsstreit, der sich über den ganzen Tag gezogen habe. Worum es dabei gegangen sei? „Wie bei vielen Beziehungsstreits um eigentlich nichts.“ Zwischenzeitlich habe der Lebensgefährte die Wohnung zwar verlassen, aber selbst in dieser Zeit habe man via Snapchat weitergestritten.

Nur einmal, aber wuchtig. — Staatsanwältin über den Messerstich

Als er später schwer alkoholisiert zurückgekehrt sei, sei die Situation eskaliert. Die Anfang 20-Jährige habe ihn erst mit einem Messer bedroht, dann zugestochen. „Nur einmal, aber wuchtig.“ Das bestätigt auch das gerichtsmedizinische Gutachten, das von einem potenziell lebensgefährlichen, sieben bis acht Zentimeter tiefen Stich in den unteren Rücken berichtet. Dieser hat Leber und Niere um nur jeweils einen Zentimeter verfehlt.

„Einig‘stochn“

Ihre Mandantin habe „keinesfalls“ eine Tötungsabsicht gehabt, widerspricht die Verteidigerin der Darstellung der Staatsanwaltschaft. Sie habe ihren Partner „nur verletzen“ wollen. Unmittelbar vorher habe er sie körperlich attackiert. „Er hat mich in den Bauch geboxt und getreten“, sagt die Angeklagte bei ihrer Befragung durch Richter Roman Weiß, der den Vorsitz führt. „Dann habe ich eh schon einig‘stochn.“

© KLZ / Andreas Schöberl-Negishi Richter Roman Weiß führte den Vorsitz

„Haben Sie gezielt zugestochen?“, fragt der Richter. – „Nein, einfach zugestochen, aus dem Affekt heraus.“ – „Was haben Sie geglaubt, was passiert, wenn man mit einem Messer zusticht?“ – „Ich habe nicht geglaubt, dass er sterben könnte.“ – „Aber Sie haben schon gewusst, dass da Organe sind, oder?“ – „Nein.“

Stimme gab Anweisung

Vor der Tat habe ihr eine Stimme gesagt, dass sie ihren Lebensgefährten attackieren soll, gibt die Angeklagte zu Protokoll. Die beiden anwesenden psychiatrischen Sachverständigen halten diese Wahrnehmung aufgrund des jahrelangen Konsums unterschiedlichster Drogen für durchaus möglich. Sie attestieren der Frau außerdem eine Persönlichkeitsstörung.

Eine Psychose oder Schizophrenie – mögliche Gründe für eine Unzurechnungsfähigkeit – habe man aber nicht feststellen können. Zwar habe die Angeklagte diesbezüglich „weit überdurchschnittliche Werte“ angegeben, hier liege aber der begründete Verdacht vor, dass sie zumindest übertreibe, wenn nicht gar simuliere.

Wahrspruch der Geschworenen

Daraufhin ziehen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Nach etwas mehr als einer Stunde verkünden sie ihre Entscheidung: Mit sechs zu zwei Stimmen fällt diese für absichtliche schwere Körperverletzung und gegen versuchten Mord aus. Richter Weiß verkündet schließlich noch das Strafmaß: vier Jahre Haft – möglich gewesen wären bis zu zehn. Außerdem wird die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum angeordnet.