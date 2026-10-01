Die Gemeinde Neuhaus arbeitet seit 2023 mit der Universität der Bundeswehr München zusammen, um die Kommunikation bei Katastrophen zu verbessern.

„Bei einer großen Katastrophe können wir nicht überall gleichzeitig sein. Wenn wir aber wissen, dass Menschen in einem abgeschnittenen Bereich sicher sind, können wir unsere Einsatzkräfte dort einsetzen, wo tatsächlich Hilfe benötigt wird. Gerade bei einem größeren Schadensereignis kann diese Information viel wert sein“, sagt Patrick Skubel, Bürgermeister von Neuhaus (SPÖ).

Denn: Was passiert, wenn nach einem schweren Unwetter Straßen nicht mehr befahrbar sind, der Strom flächendeckend ausfällt und Handy oder Internet nicht mehr funktionieren? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich die Gemeinde Neuhaus gemeinsam mit dem Forschungsteam des Projekts „Roloran“ („Resilient Operation of LoRa-Networks“) der Universität der Bundeswehr München bereits seit 2023. Im Rahmen des Roloran-Forschungsprojekts wurde das Merlin-System für Blackout-Kommunikation entwickelt und in der Gemeinde Schritt für Schritt aufgebaut.

Das Projekt wird zu 100 Prozent von der Universität der Bundeswehr München getragen. Der Gemeinde entstehen keine Kosten. Laut der Amtsleiterin Regina Wiedl belaufen sich die Entwicklungskosten aufgrund des Umfangs und der Länge im sechsstelligen Bereich. Die gesamte Infrastruktur bleibe der Gemeinde Neuhaus auch nach dem Ende des Projekts bis zum 31. Dezember 2026 erhalten. „Da Software und Hardware offen zugänglich sind, können sie künftig von Folgeprojekten und weiteren Interessierten genutzt und weiterentwickelt werden“, so Wiedl.

1 / 2 Die Merlin Basis beim vlg. Piertscher im Graben von Graditschach/Illmitzen zu sehen © Gemeinde Neuhaus

Schwere Unwetter

Gerade bei schweren Unwettern kann es vorkommen, dass einzelne Ortsteile oder Häuser nicht mehr erreichbar sind. Straßen können überflutet sein oder durch umgestürzte Bäume blockiert werden. Gleichzeitig müssen die Einsatzorganisationen ihre Kräfte dort einsetzen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Genau hier setze das System an. Skubel: „Wenn Menschen in einem abgeschnittenen Bereich über das System melden, dass sie sicher sind und keine unmittelbare Hilfe benötigen, weiß der Gemeindekrisenstab, dass dort aktuell kein dringender Einsatz erforderlich ist.“ Das betreffe beispielsweise Feuerwehren, Rettungskräfte oder auch Hubschrauber, die bei einer großflächigen Katastrophe besonders wertvolle Ressourcen darstellen.

„In der anspruchsvollen mittelgebirgigen Lage der krisenerfahrenen Gemeinde Neuhaus können wir zeigen, wie Forschung in die praktische Anwendung überführt werden kann und auch außerhalb akuter Katastrophen einen konkreten Mehrwert bringt“, so Wolfgang Hommel, Leiter des Forschungsteams.

Das Forschungsteam nahm nun die dritte Generation der Blackout-Kommunikation in Betrieb. „Die weiterentwickelten Messenger verfügen über ein kompakteres Gehäuse und fügen sich besser ins Gesamtsystem ein. Ein integriertes GPS-Modul übermittelt nun den aktuellen Standort, sodass Personen, die einen Notfall melden, leichter gefunden werden können“, so Skubel.

Ein wesentlicher Punkt dieses Forschungsprojekts sei, dass die Bevölkerung aktiv in die Erprobung einbezogen wird. „Wir wollen nicht erst im Ernstfall herausfinden, ob etwas funktioniert. Deshalb testen wir seit September 2025 das System gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern laufend“, erklärt Skubel.

Für die Gemeinde ist dabei besonders wichtig, dass die Menschen im Krisenfall nicht nur Empfänger von Informationen sind. Sie können selbst Informationen liefern und damit helfen, das Lagebild für den Gemeindekrisenstab zu verbessern. Der nächste große Test findet am Freitag, den 13. November, im Rahmen der Landeskatastrophenschutzübung „Combined Success 2026“ statt. Details dazu werden noch in den nächsten Wochen bekanntgegeben. Das Projekt stößt mittlerweile auch bei anderen Gemeinden und Organisationen auf Interesse.

Auch mit Partnern aus Forschung, Katastrophenschutz, Energieversorgung und Einsatzorganisationen besteht eine Zusammenarbeit. Ein solcher fachlicher Austausch fand beispielsweise bereits mit Vertretern des Landes Kärnten, der Kelag und des Krisenstabs der Stadt Graz und der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt statt.

Das Roloran-Forschungsprojekt läuft bis zum 31. Dezember 2026. Ziel der Gemeinde Neuhaus und der Projektpartner sei es, die bisherigen Erfahrungen für weitere Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu nutzen und weiterzuentwickeln.