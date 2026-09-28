Die Maturabälle 2026/27 im Bezirk Leoben auf einen Blick

Die Ballsaison steht vor der Tür und die Maturantinnen und Maturanten im Bezirk Leoben fiebern ihren Ballnächten entgegen. Hier gibt es alle Termine, Orte und Mottos im Überblick.

Festlich gekleidet geht es für die Maturanten bei der Polonaise aufs Tanzparkett

Die Maturatinnen und Maturanten der sechs Schulen im Bezirk Leoben befinden sich aktuell in der heißen Phase vor ihrem Maturaball. Die Abendkleider und Anzüge sind ausgewählt, die Tanzschritte für die Polonaise werden noch eifrig geprobt und die letzten Vorbereitungen für die Ballnacht laufen. Wann, wo und unter welchem Motto die Leobener Maturanten heuer zum Tanz bitten, zeigt unsere Übersicht.

Den Anfang machen dieses Jahr wieder das BORG und die BHAK Eisenerz mit ihrem gemeinsamen Maturaball am Samstag, dem 10. Oktober, in den Kammersälen in Leoben-Donawitz. Ganz nach dem Motto „Matura Mia – wie Hamma Mia des gschoff‘t?“ wird zu den Songs der schwedischen Kultband ABBA das Tanzbein geschwungen. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

© Armin Russold Die Maturantinnen und Maturanten hoffen auf zahlreiche Ballgäste

Von Hollywood bis nach Rio de Janeiro

Die Woche darauf heißt es „Bühne frei“ für das Alte Gymnasium Leoben. Unter dem Motto „Walk of Fame – Kein Film ohne Stars, kein Ball ohne uns“ verwandeln die Maturanten am Samstag, dem 17. Oktober, die Kammersäle Donawitz in den Hollywood Boulevard. Die Polonaise geht um 20.30 Uhr über die Bühne.

Ein Hauch von Rio zieht am Samstag, dem 24. Oktober, in die Freizeitanlage Zechner ein: Die HTL Leoben feiert ihren Maturaball unter dem Motto „Rio de Matura – Raus aus der Schule, rein ins Abenteuer“. Einlass ist ab 19 Uhr, um 20.30 Uhr geben die angehenden Ingenieure ihre Polonaise zum Besten.

© Tristan Auracher (media Tune) Auch artistische Darbietungen sind wieder zu erwarten

Zwischen Sternenglanz und Unterwasserwelt

Glamour und Sternenglanz verspricht der Maturaball der HLW Leoben. Unter dem Motto „Midnight Gala – Under the Burning Stars“ laden die Maturanten am Samstag, dem 14. November, zu einer glamourösen Ballnacht in die Kammersäle Donawitz.

Den Abschluss der Maturaballsaison in der Region macht dieses Mal das Europagymnasium Leoben. Mit dem Motto „Unterwasserwelt – Vom Aquarium ins große weite Meer“ geht es am Samstag, dem 16. Jänner, im Volkshaus St. Michael auf Tauchgang, bevor der Sprung ins große weite Meer gewagt wird.