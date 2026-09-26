Zwei Länder, ein Gefühl: Nassfeld und Italien gründen Adventweg

Rund 110.000 Euro werden für einen atmosphärisch gestalteten und grenzüberschreitenden Adventweg am Nassfeld investiert. Eröffnet wird er am 5. Dezember.

Am Nassfeld wird demnächst ein grenzüberschreitender Advent- und Winterwanderweg unter dem Motto „Zwei Länder, ein Gefühl - Due paesi, un‘emozione“ entstehen. Im Gemeinderat der Stadtgemeinde Hermagor gab es dafür einhellige Zustimmung. Förderungswerber und formeller Projektträger ist die Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, die operative Umsetzung und Abwicklung erfolgen durch die NLW-Tourismus Marketing als regionale Tourismusorganisation. „Mit diesem Angebot des grenzenlosen Adventerlebens soll die besondere Atmosphäre des Nassfeldes spürbar gemacht werden“, ist Bürgermeister Leopold Astner (ÖVP) überzeugt. Der rund 1,3 Kilometer lange Weg werde künftig nicht zwei getrennte, sondern eine gemeinsame Adventgeschichte erzählen.

Stimmungsvolle Beleuchtung

Laut NLW-Geschäftsführer Markus Brandstätter bestehe die Grundidee nicht darin, einen klassischen, dicht bebauten und lauten Adventmarkt zu schaffen. „Vielmehr soll die bestehende winterliche Landschaft rund um den Lago Pramollo, die Staatsgrenze und das geschichtsträchtige Nassfeldkirchlein mit einer hochwertigen und bewusst zurückhaltenden Lichtinszenierung aufgewertet werden.“ Geplant sind vorerst zehn Veranstaltungstage, an denen es die grenzüberschreitenden Adventmärkte mit regionaler Kulinarik, Kunsthandwerk, Musik und Rahmenprogramm geben wird. Dazu wird diese Adventmeile vom 5. Dezember bis 6. Jänner als stimmungsvoll beleuchteter Winterwanderweg einen willkommenen und zusätzlichen Abendanreiz sowohl für Gäste als auch Einheimische bieten. Schließlich weist allein das Nassfeld rund 3000 Gästebetten auf.

© KK/NLW Am Nassfeld wird ein grenzüberschreitender Advent- und Winterwanderweg entstehen

Auf dem Adventweg rund um den Lago Pramollo laden drei Marktstationen, ausgestattet mit einem einheitlichen, aber hochwertigen und wiederverwendbaren Hüttensystem, zum Verweilen ein. „Willkommen im grenzenlosen Advent“ heißt es am Startpunkt nahe der ehemaligen Grenzkontrollstelle. Dort laden das „Kabrio“ und der „Berghof“ kulinarisch und zum Aufwärmen ein. Mit „Natale Italiano“ wartet die zweite Adventstation, an der sich Pontebba und das Kanaltal kulinarisch, kunsthandwerklich und kulturell präsentieren werden. Vorbei an den Gastrobetrieben „da Livio“ und „Forcello“ geht es dann weiter zum optischen Mittelpunkt, dem historischen Nassfeldkirchlein, wo sich Kärnten und das Gailtal in seiner kulinarischen und kulturellen Vielfalt präsentieren wird. Die Errichtungskosten in Höhe von 110.600 Euro teilen sich je zur Hälfte NLW-Tourismus und das Land Kärnten.