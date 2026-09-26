Heinz Fischer und Helga Rabl-Stadler in Neumarkt ausgezeichnet

In Neumarkt wurden Personen mit der Europa-Friedensmedaille geehrt, die sich um die europäische Jugend verdient gemacht haben.

Das in der Murauer Marktgemeinde Neumarkt ansässige Europäische Jugendforum Neumarkt (Eyfon) steht für ein Europa in Frieden und Freiheit. Die Organisation bietet jungen Europäerinnen und Europäern die Chance, gemeinsam an der Zukunft Europas zu arbeiten. Aktuell ist es wieder soweit: Junge Menschen aus zwölf Ländern sind auf der Europaburg zum Austausch zu Gast.

Im Rahmen der Veranstaltung wird auch jährlich die Europa-Friedensmedaille vergeben. Geehrt wurden in diesem Jahr der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer und die frühere Präsidentin der Salzburger Festspiele Helga Rabl-Stadler für ihr Engagement für Frieden und Freiheit.

Engagement und Europa

Eyfon-Präsident Christoph Leitl ging auf die Verdienste der Geehrten ein, insbesondere ihr Engagement für die Europäische Jugend.

Die Medaillen wurden durch Eyfonistas (Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den so genannten „Eyfon PeaceDays“) übergeben – als Zeichen der Verbindung von Generationen im Sinne des Europäischen Gedankens.

Weitere Bilder!