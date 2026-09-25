Mordvorwurf gegen Ukrainer nach Attacke in Polen

Nach der tödlichen Messerattacke in einem Kloster im Südosten Polens muss sich ein 31-jähriger Ukrainer vor Gericht verantworten. Dem festgenommenen Mann werde "Mord, versuchter Mord und Körperverletzung" vorgeworfen, erklärte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Przemysl, Malgorzata Taciuch-Kurasiewicz, am Freitag. Der Beschuldigte wurde noch nicht vernommen, weil er bei dem Angriff ebenfalls verletzt wurde und sich in psychiatrischer Behandlung befand.

In this handout photograph taken and released by Gazeta Jaroslawska on September 24, 2026, Polish law enforcement officers work at the site of a knife attack in Jaroslaw, eastern Poland. A Ukrainian man has been detained for attacking five people with a knife on the grounds of an abbey in eastern Poland, killing one, authorities said on September 24, 2026. (Photo by Handout / GAZETA JAROSLAWSKA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / GAZETA JAROSLAWSKA" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Ukrainer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von Deutschland aus nach Polen eingereist, um in seine Heimat zurückzukehren. Am polnisch-ukrainischen Grenzübergang Korczowa wurde er jedoch abgewiesen, da sein Auto nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte. Daraufhin begab er sich in die rund 40 Kilometer entfernte Benediktinerinnenabtei nach Jaroslaw, wo er vier Männer und eine Frau mit einem Messer angriff. Anschließend ließ er sich festnehmen, ohne Widerstand zu leisten.

Ein Priester erlag später in einer Klinik seinen Verletzungen. Die vier Verletzten wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand war den Angaben zufolge stabil. Die Motive des Angreifers waren zunächst unklar. Ihm droht lebenslange Haft.