A10 in Kärnten gesperrt: Auto prallt gegen Betonleitwand

Der Unfall ereignete sich Freitagvormittag. Ein deutsches Ehepaar wurde verletzt. Die Tauernautobahn war knapp eine Stunde lang gesperrt.

Die Tauernautobahn A10 musste am Freitagvormittag in Fahrtrichtung Salzburg etwa eine Stunde lang gesperrt werden. Der Grund war ein Unfall auf Höhe von Krems in Kärnten. Dort war ein Deutscher (71) mit seinem Pkw gegen 10.15 Uhr unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache touchierte der Wagen die linke Betonleitwand. Das Auto geriet dadurch ins Schleudern und prallte erneut gegen die Betonleitwand.

Totalschaden

Der Lenker und seine 68-jährige Ehefrau wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung lieferte das deutsche Ehepaar ins Krankenhaus Spittal/Drau ein. Die Betonleitwand wurde laut Polizei auf einer Länge von 30 Metern verschoben bzw. beschädigt. Am Pkw entstand Totalschaden. Gegen 11.15 Uhr konnte die A10 in dem Bereich wieder für den Verkehr freigegeben werden.