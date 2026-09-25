Looksmaxxing-Influencer Clavicular wegen Vergewaltigung angeklagt

Der 20-jährige US-Livestreamer soll einer Minderjährigen Alkohol gegeben und sie vergewaltigt haben. Er gilt als einer der Großen in der „Looksmaxxing“-Szene.

Der US-Internetstar Clavicular, der auf TikTok mehr als 1,2 Millionen Follower hat, wurde im US-Bundesstaat Massachusetts angeklagt. Dem 20-Jährigen werden Vergewaltigung, die Verabreichung von Substanzen zum Zweck des Geschlechtsverkehrs und die Abgabe von Alkohol an Unter-21-Jährige vorgeworfen. Der umstrittene Influencer, der bürgerlich Braden Peters heißt, wurde durch Livestreams zum Trend „Looksmaxxing“ bekannt.

Im Fokus steht ein mutmaßlicher Übergriff im Mai des vergangenen Jahres. Eine Influencerin, die zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alt gewesen sein soll, wirft Peters vor, sie in sein Haus eingeladen und zum Alkoholkonsum gedrängt zu haben, um sie später zu vergewaltigen, berichtet CNN. Die junge Frau sagt, sie sei zu betrunken gewesen, um ihre Einwilligung zum Geschlechtsverkehr zu geben.

Für Livestream-Auftritt bezahlt

Die beiden sollen sich laut Angaben der Frau über Instagram kennengelernt haben. Peters habe sie dafür bezahlt, in seinen „Looksmaxxing“-Livestreams auf Twitch aufzutreten. Zwar habe er gewusst, dass sie erst 17 Jahre alt war, Peters bat sie jedoch, sich vor den Zuschauern der Videos als 18-Jährige auszugeben. Weiters sagt sie, er habe ihr Wodka in einem Glas gegeben, welchen sie im Livestream als Wasser bezeichnen sollte. Laut Polizei war im Video jedoch zu sehen, dass das Mädchen stark betrunken war. Peters soll sie anschließend geküsst und mit in sein Schlafzimmer genommen haben.

„Wir geben zum jetzigen Zeitpunkt keinen Kommentar ab, da die zuständigen Behörden den Fall bearbeiten“, hieß es von einem Anwalt der jungen Frau gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Peters‘ Anwälte entgegnen, der Kontakt sei einvernehmlich gewesen und die Klägerin wolle nur Aufmerksamkeit gewinnen.

Fettabbauende Substanz gespritzt

Der mutmaßliche Übergriff war laut AP bereits im April 2026 Gegenstand einer Klage. Diese wurde im Juni um den Vorwurf der sexuellen Nötigung in Zusammenhang mit dem Vorfall ergänzt. In der Klage heißt es weiters, Peters habe dem Mädchen während eines Livestreams ohne Einwilligung eine fettabbauende Substanz verabreicht. Peters, der in Florida wohnt, befindet sich nicht in Haft. Er soll am 14. Oktober vor dem Gericht in Massachusetts erscheinen.

Was ist „Looksmaxxing“?

Bei „Looksmaxxing“ handelt es sich um einen Internet-Trend, der vor allem junge Männer ansprechen soll. Es geht um vermeintlich wirksame und teils radikale Methoden, um die eigene äußerliche Attraktivität um jeden Preis zu optimieren.

Die Bandbreite von „Looksmaxxing“ reicht von harmloseren Methoden wie Gesichtspflege, Bartstyling oder genügend Fitness und Schlaf bis hin zu riskanten und gesundheitsschädlichen Eingriffen wie Doping zum rasanten Muskelaufbau, Selbstversuchen mit Spritzen oder dem Hämmern auf Gesichtsknochen, um diese „männlicher“ aussehen zu lassen. Experten warnen vor psychischen, physischen und gesellschaftlichen Gefahren durch den Trend.

Die Ursprünge des „Looksmaxxing“ finden sich in der „Involuntary Celibate“-Community (auch „Incel“). Die Mitglieder dieser Subkultur - großteils heterosexuelle Männer - sind der Ansicht, sie würden zu Unrecht von Frauen abgewiesen, leben also „unfreiwillig zölibatär“. Frauenverachtende Haltungen sind dort weit verbreitet. Clavicular distanzierte sich von jenen Gruppen und betonte, seine Online-Inhalte dienten allein der Selbstoptimierung.