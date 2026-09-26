40 junge Musiker trafen sich in Altaussee zum gemeinsamen Proben

Ein buntes Programm wartete beim Bezirksjugendcamp auf die Nachwuchsmusiker aus dem steirischen Salzkammergut.

Ein abwechslungsreiches Wochenende mit musikalischer Weiterbildung, Gemeinschaft und viel Spaß verbrachten 40 Nachwuchsmusiker aus dem steirischen Salzkammergut jüngst in Altaussee. Tag eins brachte intensive Arbeit für die einzelnen Register, man feilte an traditionellen Märschen und auch an Jugendliteratur. Am Nachmittag sorgten dann Kathi und Iris vom Tanzatelier Ausseerland für Abwechslung, sie übten mit den jungen Musikern traditionelle wie auch moderne Tänze. Im Anschluss ging es per Bus in die Grimming-Therme nach Bad Mitterndorf, den ereignisreichen Tag ließ man danach mit Spielen und einem gemütlichen Beisammensein ausklingen.

Der Sonntag begann mit einer Gesamtprobe, bei der die in den Registern erarbeiteten Stücke erstmals im großen Ensemble gespielt wurden, darunter auch das eigens von Gerhard Köfler komponierte Stück „Young & Brass“. Den krönenden Abschluss des Wochenendes bildete schließlich eine gemeinsame Marschprobe.