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Iran droht Nachbarn nach US-Sanktionen gegen Flugsektor

Nach der Einschränkung zahlreicher Flugverbindungen durch US-Sanktionen hat der Iran seinen Nachbarstaaten gedroht. "Entweder ist das Fliegen in der Region für alle frei oder für niemanden", schrieb Mohammed Mokhber, Berater des obersten Führers, auf der Plattform X. Die Kooperation mit den USA bei der "Umsetzung feindseliger Maßnahmen" werde dem iranischen Volk im Gedächtnis bleiben. Seine Drohung ließ Mokhber darüber hinaus unkonkret.

Konflikt zwischen Iran und USA könnte nun auch Luftfahrt betreffen
© APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE
Konflikt zwischen Iran und USA könnte nun auch Luftfahrt betreffen
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