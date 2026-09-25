Murtaler Band Blechquetscher zeigt sich „Planlos perfekt“

Die fünf Unterhaltungsmusiker veröffentlichten am Freitag, 25. September, ihre neue Single samt Video.

Die Murtaler Band Blechquetscher zeigt mit einer frisch veröffentlichten Single auf. „Planlos perfekt“ ist am Freitag, 25. September, erschienen. „Ein Song zum Zurückspulen, Mitfühlen und einfach einmal wieder treiben lassen“, wie die Musiker es selbst beschreiben. Das Lied erzählt von spontanen Ideen, gemeinsamen Geschichten und dem Gefühl, dass alles möglich ist – und von der Sehnsucht, dem durchgeplanten Alltag gelegentlich zu entkommen.

Seit 14 Jahren unterwegs

Blechquetscher besteht aus fünf Musikern und ist seit 2012 auf den Bühnen in Österreich und darüber hinaus unterwegs. Mit ihrem Mix aus Pop, Pop-Rock und Austropop konnte die Band unter anderem mit den Singles „Kruzefix“, „Mein Wort“ und „Bleib so wie du bist“ neben der Bühnen- auch Radiopräsenz verbuchen.

„Planlos perfekt“ wurde von Johannes Sattler und René Mörth geschrieben und komponiert. Für die Produktion zeichnet Patrick De Benedetto-Freisinger verantwortlich. Zur neuen Single gibt es auch ein von Thomas Oberleitner produziertes Musikvideo (hier auf Youtube)