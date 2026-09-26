Kärntner Bürgermeister entdeckt mögliche Lücke bei ID Austria

Eine falsche Wohnsitzanmeldung brachte Frauensteins Bürgermeister Harald Jannach auf die Spur: Über ID Austria konnte er sich testweise an einer fremden Adresse anmelden – ohne dass die Betroffene davon erfuhr.

Eigentlich war es ein Irrtum, der den Frauensteiner Bürgermeister Harald Jannach stutzig machte. In seiner Gemeinde hatte sich eine Person über ID Austria an der Adresse eines älteren Ehepaares angemeldet. „Wir haben uns gefragt: Wieso ist dort plötzlich noch jemand gemeldet?“, erzählt der Bürgermeister. Die Wohnung sei klein, eine dritte Person dort eher ungewöhnlich. Schließlich stellte sich heraus, dass die Frau sich bei der Adresse vertan hatte.

Für Jannach wurde dadurch allerdings eine andere Frage aufgeworfen: Kann sich tatsächlich jemand über ID Austria an einer fremden Adresse anmelden, ohne dass die dort lebenden Menschen davon erfahren?

Selbstversuch mit fremder Adresse

Der Bürgermeister wollte es genau wissen und startete einen Selbstversuch. Er meldete sich über das digitale System mit einem Nebenwohnsitz bei seiner Amtsleiterin an, nach Rücksprache mit ihr. „Das hat tadellos funktioniert“, sagt Jannach. Die Betroffene selbst habe jedoch keine entsprechende Verständigung erhalten.

Genau darin sieht der Bürgermeister ein mögliches Missbrauchspotenzial. Bei einer persönlichen Anmeldung am Gemeindeamt müsse der Vermieter bzw. Eigentümer dies mit seiner Unterschrift bestätigen. Beim digitalen Vorgang sei hingegen keine direkte Zustimmung notwendig.

Jannach glaubt, dass eine unberechtigte Anmeldung in größeren Städten womöglich lange unbemerkt bleiben könne. In einer kleinen Gemeinde fällt eine ungewöhnliche Meldung eher auf. „Aber in einer Stadt kann man nicht jede Anmeldung überprüfen.“

Checkbox statt Zustimmung

Auf Anfrage bestätigt das Bundesministerium für Inneres (BMI), dass bei einer Anmeldung über ID Austria keine automatische Verständigung des Unterkunftgebers vorgesehen ist.

© KLZ / Sandra Müllauer Online muss man durch eine Checkbox bestätigen, dass der Unterkunftgeber informiert wurde

Die digitale Anmeldung ist allerdings nicht ganz ohne Angaben möglich: Im Zuge des Vorgangs muss der Meldepflichtige bestätigen, dass der Unterkunftgeber über die Unterkunftnahme informiert wurde. „Diese Bestätigung erfolgt durch eine Checkbox. Zusätzlich müssen der Name und die Adresse des Unterkunftgebers eingetragen werden”, heißt es. Ein Warnhinweis weist darauf hin, dass nicht wahrheitsgemäße Angaben eine Verwaltungsübertretung darstellen.

Weiter erklärt das BMI: „Eine Information des Unterkunftgebers bei einer Anmeldung an dessen Adresse ist weder durch die Meldebehörde noch durch das Digitale Amtsservice gesetzlich vorgesehen.“

Betroffene müssen selbst aktiv werden

Das könnte vor allem dann problematisch werden, wenn eine falsche Anmeldung gar nicht auffällt. Besteht der Verdacht, dass sich jemand zu Unrecht an einer Adresse gemeldet hat, muss die Meldebehörde kontaktiert werden. Diese kann ein amtliches Abmeldeverfahren einleiten.

Wie häufig falsche oder missbräuchliche digitale Wohnsitzanmeldungen vorkommen, lässt sich nicht sagen: „Entsprechende Statistiken werden nicht geführt.”

Jannach geht es vor allem um die fehlende Information der Unterkunftgeber. Denn wer nichts von einer Anmeldung weiß, kann auch nicht darauf reagieren.