Liebesschwüre auf Landstraße wurden Fall fürs Bezirksgericht Liezen

Mittels Lackspray am Asphalt versicherte Mann seiner Ex seine Zuneigung. Das brachte ihm nicht nur bei dieser eine zweite Chance, sondern auch einen Termin vor Gericht ein.

Der Zweck heiligt die Mittel. Möglich, dass der Angeklagte, der sich am Bezirksgericht Liezen kürzlich wegen Sachbeschädigung verantworten musste, nach diesem Grundsatz handelte. Dem Mittdreißiger wurde vorgeworfen, einen Teil der Landesstraße mit Lackspray besprüht zu haben. Konkret hinterließ er Liebesbekundungen an seine Lebensgefährtin, von der er zu diesem Zeitpunkt getrennt war.

Richter Hans-Joachim Maierhofer vermutet jedoch keine machiavellistischen Strategien hinter der Aktion, sondern einen profaneren Grund. „Haben Sie davor etwas getrunken?“, will er wissen. „Ja“, räumt der Mann ein, „ich war im zweistelligen Bierbereich.“ Seine Verteidigerin betont, dass ihr Mandant geständig sei, sich zum Tatzeitpunkt außerdem in einer schweren psychischen Ausnahmesituation befunden habe.

Schwiegerpapa beseitigte „Kunstwerk“

Mittlerweile befinde er sich aber wieder auf einem guten Weg, setzt sie fort. Von einer unbedingten Freiheitsstrafe, die angesichts bestehender Vorstrafen droht, bitte sie daher abzusehen. Und macht folgendes Angebot: „Er hätte auch nichts gegen einen Bewährungshelfer.“

Ich war im zweistelligen Bierbereich. — Erklärung des Angeklagten für seine Tat

Wie das „Kunstwerk“ auf der Landesstraße beseitigt worden sei, will der Richter noch wissen. „Das hat der Schwiegerpapa gemacht“, so der Angeklagte. – „Sie haben Schwiegerpapa gesagt. Sind Sie wieder zusammen?“ – „Ja, sie hat mir noch eine Chance gegeben.“

„Ein super Urteil“

Ein Happy End also, was die Liebe betrifft. Doch gibt es ein solches auch im Gerichtssaal? Ja, denn Maierhofer sieht davon ab, den Mann hinter schwedische Gardinen zu verfrachten und verurteilt ihn lediglich zu drei Monaten bedingt auf drei Jahre. „Innerhalb dieser Zeit habe ich auch Bewährungshilfe angeordnet“, erklärt er.

„Ein super Urteil“, fasst es die Verteidigerin kurz und bündig zusammen und rät ihrem Mandanten, dieses umgehend anzunehmen. Dieser bestätigt den Rechtsmittelverzicht noch im Gerichtssaal und wird mit der richterlichen Ermahnung, künftig „keinen Schas mehr“ zu machen, entlassen.