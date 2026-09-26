Jugendliche verliehen der Villacher Innenstadt Farbe

In Zusammenarbeit mit der Künstlerin Ksenia Mayer und „Jugend am Werk“ haben junge Villacherinnen und Villacher ihre kreativen Ideen für die Innenstadt umgesetzt.

Die Treppe beim „Bratwurstkönig“ an der Draulände erstrahlt in neuen Farben

In Zusammenarbeit mit der Organisation „Jugend am Werk“ und der Künstlerin Ksenia Mayer verliehen Jugendliche der Villacher Innenstadt kürzlich Farbe.

Im Rahmen des Projekts werden zwei Treppen, jene beim Bratwurstkönig an der Draulände sowie eine am gegenüberliegenden Flußufer, neu gestaltet. „Es sind wahre Kunstwerke entstanden, die zeigen, was möglich ist, wenn junge Menschen Raum für ihre Ideen bekommen“, so Vizebürgermeisterin Sarah Kathalnig (SPÖ).

„Die Zusammenarbeit mit der Stadt Villach und Künstlerin Ksenia Mayer bietet den Jugendlichen wertvolle Erfahrungen und gibt ihnen zusätzliche Perspektiven für ihren Weg in Richtung Arbeitsmarkt“, freut sich Elisabeth Niederer,, Geschäftsführerin von „Jugend am Werk“ über das gelungene Projekt.