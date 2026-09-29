Osttiroler Pauker Simon Steidl: „In unseren Sekunden ist immer was los“

Bei den Eröffnungskonzerten des Musikvereins Steiermark mit den Grazer Philharmonikern ist der Heinfelser Simon Steidl lautstark mittendrin.

Wenn in Richard Strauss‘ „Also sprach Zarathustra“ gleich zu Beginn die Paukenschläge den Sonnenaufgang intonieren, die Spannung aufbauen, unheimlich, archaisch, und in ein ergreifendes Orchesterstück einleiten – dann ist Simon Steidl (33) aus Heinfels in seinem Element.

Etwa bei den beiden Eröffnungskonzerten des Musikvereins Steiermark am 28. und 29. September in Graz: „Wegen solcher Momente macht man’s“, sagt der Paukist der Grazer Philharmoniker über seinen Job – und ist sich ganz sicher: „In keinem Beruf ist man dauerhaft in einem Hoch“, und gerade als Paukist müsse man in Symphonien, Opern und Co. „oft lange warten, bis es losgeht“.

„Ja, das ist auch schon passiert“

Es sei eben „die Kunst, über einen langen Zeitraum die Spannung zu halten für einen vergleichsweise kleinen Moment“. Das sei, wie wenn ein 100-Meter-Sprinter eben ein Jahr lang genau für seine zehn Sekunden trainiert. Als Ultramarathonläufer muss er das wissen.

„Aber in unseren Sekunden ist dann immer etwas los – das bleibt auch beim Publikum hängen. Ich denke mir oft, die Streicher arbeiten da den ganzen Abend und ich darf vielleicht zwei Takte spielen – und bekomme dann den Applaus. Wenn du ein lautes Instrument hast, bist du halt auffällig und lieferst oft das Highlight“, lächelt Steidl verschmitzt: „Zum Beispiel in ‚Tristan und Isolde‘ von Richard Wagner, wo ich in den ganzen fünf Stunden gefühlt nur alle 20 Minuten auf die Pauke haue.“

Ob er schon einmal zu früh oder zu spät eingesetzt habe? „Ja, das ist auch schon passiert“, kann er darüber lachen, „und damals hab ich auch die Blechbläser mit in den Abgrund gerissen. Die sehen immer den Paukistenarm im Augenwinkel und spielen dann fast schon automatisch mit.“

Der Alltag eines Philharmonikers?

Als Mitglied der Grazer Philharmoniker ist er nicht nur Montag und Dienstag für den „Musikverein Steiermark“ im Einsatz, sondern in weiteren vier Doppelkonzerten im Jahr. „Für uns ist das die Gelegenheit, auch außerhalb des Opernhauses Konzerte zu spielen. Das ist für uns ein Luxus“, schwärmt der verheiratete Vater eines kleinen Sohnes von der Akustik im Stefaniensaal im Grazer Congress.

Wie sieht eigentlich der Alltag eines Philharmonikers aus? „Vormittags besteht der zu 90 Prozent aus Proben – für Opern, Operetten, Konzerte. Und abends steht entweder eine Probe oder eine Vorstellung an.“ Sonst? Die Paukennoten einrichten, wie er es nennt. Etwa für „Zarathustra“ hatte er da nicht mehr viel zu tun: „Ich kenne die Musik gut und weiß zum Beispiel, kurz vor mir spielt das Fagott.“ Diese gute Vorbereitung „ist die Voraussetzung, dass ich entspannt musizieren kann, dann muss ich bei der Probe keine Pausentakte mehr zählen, sondern weiß genau, an welcher Stelle ich spiele und welche Schlägel eingesetzt werden.“

Wobei: In letzter Instanz sage das natürlich der Dirigent, außerdem sei das in jedem Raum völlig unterschiedlich und gehe – ehrlich gesagt – „Hand in Hand mit meiner Stimmung: Manchmal läuft alles wie am Schnürchen, ein anderes Mal gibt es etwa Umbesetzungen im Orchester und ich will Stabilität hineinbringen.“ Außerdem: Man will sich als Musiker ja selbst auch hören. Und es ist keine Vorstellung gleich, ich probier auch immer ein bisserl herum.“

Liebe zu Musik von Opa und Oma

Zu den Grazer Philharmonikern kam er vor exakt elf Jahren: „Es hat bei mir früh funktioniert mit einer fixen Stelle – das war ein großes Glück.“ Die Grundsteine dafür hat der jüngste von drei Brüdern schon früh gelegt: Seit er sieben war, lernte er Schlagzeug, spielte in verschiedenen Formationen, legte in seiner BORG-Zeit den Fokus auf Musical und Gesang – „ich bin gern auf der Bühne, nicht nur im Orchestergraben“ -, später war er bei der Militärmusik Klagenfurt und schließlich auf der Kunstuniversität Graz. „Mein Instrument ist ja so weit weg von der Stimme – aber grad dann muss man innerlich singen, damit auch im Trommeln und Perkussiven etwas Melodisches liegt.“

Seine Liebe zur Musik hat er „von meiner Mama-Seite“, daheim in Osttirol. „Im ,Alfonsstüberl‘ von der Oma in Innervillgraten wurde immer viel gesungen. Und mein Opa war Kapellmeister und hat uns mit seinem Auto oft von der Heuarbeit im Hetzwald zum Fußballtraining gebracht, dabei Ö1 auf Anschlag gehört und mit der Hand auch noch mitdirigiert. Er war ein wilder Autofahrer und absoluter Musikliebhaber“, erinnert sich Simon Steidl lachend.

Als wenn man nie weggewesen wäre

Daheim in Osttirol ist er inzwischen vor allem „zur Sommerfrische, dort ist ein Großteil meiner Familie. Meine Frau ist auch Osttirolerin, wir gehen auf den Berg, im Winter auf Skitouren. Und wenn meine Musikkapelle einen Frühschoppen spielt und man sich trifft, ist es immer noch dasselbe, als wenn man nie weggewesen wäre. Dort tanke ich Kraft und schalte so richtig ab.“

Im Alltag in Graz gelinge das spätestens, sobald er zuhause bei Frau und Kind ankommt. Und: Auch seine Engagements abseits der Grazer Philharmoniker sorgen für den perfekten Ausgleich: Als Mitglied der Formation Louie’s Cage Percussion, als Schlagwerklehrer am Konservatorium Graz oder als Juror bei Prima la Musica. „Ich weiß, es ist kompletter Luxus: Aber ich kann wirklich alles das machen, das mir Freude macht.“