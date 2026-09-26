Mit den jungen Wilden will der UBSC-DBBC Graz in die Top vier

Mit dem Duell gegen Liga-Neuling Linz startet der UBSC-DBBC Graz am Sonntag (16 Uhr) in die neue Saison. Das Team ist sehr jung, dennoch soll ein Angriff auf die Top vier erfolgen.

Es ist vor der Saison immer schwierig einzuschätzen, wo man steht. Für den UBSC-DBBC Graz ist es vor dem Start in die neue Spielzeit am Sonntag (16 Uhr) doppelt schwierig, eine seriöse Prognose über den Verlauf des ersten Spiels zu treffen. Die Grazerinnen treffen in der eigenen Halle nämlich auf Linz, das als Liga-Neuling noch ein unbeschriebenes Blatt ist. „Man kann sich nicht großartig vorbereiten, wir haben nur ein bisschen was von einem Spiel gegen Wels gesehen. Aber auch wenn die Mannschaft ein Neuling ist, die meisten Spielerinnen kennen wir schon. Deshalb ist davon auszugehen, dass es ein super starker Gegner ist“, sagt Trainer Edvin Brkic.

Nachdem die Grazerinnen in der abgelaufenen Saison einen Platz in den Top vier verpasst hatten, wurde in der Vorbereitung hart gearbeitet. Umso größer ist die Erleichterung, dass es nun endlich ernst wird. „Die Vorfreude ist riesengroß. Wir freuen uns auf die Atmosphäre und ich hoffe auch, dass viele Leute in die Halle kommen werden“, sagt Brkic. Der Kader des UBSC-DBBC stellt eine Besonderheit dar, keine Spielerin ist älter als 23 Jahre. „Wir wollten uns richtig vorbereiten und haben den ganzen Sommer hart gearbeitet. Wir haben viel Individualtraining gemacht und uns ordentlich Kondition aufgebaut. Es war sehr intensiv“, erklärt Brkic.

Neben jungen heimischen Spielerinnen wurde der Kader im Sommer auch von extern verbessert. Mit Francesca Buchhieri kam eine junge Italienerin nach Graz, die bereits im U20-Nationalteam Luft schnupperte. „Sie ist fürs Studium nach Graz gekommen und wird eine große Unterstützung für uns sein. Sie ist sehr gut ausgebildet und kann außerdem gut werfen. Wenn sie in Form kommt, wird sie uns viel Freude bereiten“, sagt Brkic. Mit dem neuen Center soll nun der Sprung unter die besten vier Teams gelingen, meint der Trainer: „Wir hoffen, dass wir gesund bleiben. Letztes Jahr war es schrecklich, da hatten wir teilweise fünf bis sechs Ausfälle, das konnten wir dann nicht kompensieren. Wir werden als junge Mannschaft wahrscheinlich viele Höhen und Tiefen haben, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir es schaffen.“

© GEPA pictures Trainer Edvin Brkic

Die größten Aspiranten auf den Titel bleiben für ihn aber Titelverteidiger Klosterneuburg und Stadtrivale UBI Graz: „Die Favoriten sind die, die am meisten Geld haben. Aber noch ist es früh, um eine gute Einschätzung zu treffen.“