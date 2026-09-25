Kreuzung an der Hartberger Ressavarstraße wieder frei befahrbar

Nach etwa zweieinhalb Monaten Bauzeit kann die Kreuzung an der B54 zwischen Bezirkshauptmannschaft und Raika wieder ungehindert befahren werden.

Ein Blick von oben auf die runderneuerte Kreuzung an der B54

Mit Beginn der Sommerferien starteten in Hartberg die Umbauarbeiten an der Kreuzung der Ressavarstraße (B 54), direkt neben der Bezirkshauptmannschaft. Rund zweieinhalb Monate später wurde die Kreuzung nun wieder freigegeben. Der zum Projekt dazugehörige 115 Meter lange Geh- und Radweg in der Wiesengasse wird in den kommenden beiden Wochen noch fertiggestellt.

Insgesamt betragen die Baukosten rund 650.000 Euro, wovon die Stadtgemeinde 150.000 Euro übernimmt, wie Verkehrslandesrätin Claudia Holzer Freitagmittag informiert. Dafür wurde auf der Ressavarstraße zwischen Rochusplatz und Jet-Tankstelle auf einer Länge von 160 Metern die nunmehr 20 Zentimeter starke Betondecke komplett erneuert.

Ampel erkennt nun Fahrzeuge

In der Wiesengasse wiederum wurde der Kreuzungsbereich an der Einfahrt zur Raika saniert und erhielt neben einem Geradeaus- und Rechtsabbiegestreifen eine eigene Linksabbiegespur.



Auch die Ampelanlage wurde neu programmiert und eine Induktionsschleife eingebaut, durch welche herannahende Fahrzeuge schneller erkannt werden und die Ampel flexibler geschaltet werden kann.