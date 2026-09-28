Minecraft Dungeons II ist Diablo mit Ecken und Kanten

Sowohl Spielwelt als auch Spaßfaktor wurden mit Minecraft Dungeons II gesteigert. Mehr Loot, mehr Individualität und eine zusammenhängende Spielwelt.

Es geht zurück in die Welt der Quadrate. Minecraft Dungeons II nimmt Spieler auf ein multidimensionales Abenteuer mit. Im Hack-and-Slash-Dungeon-Crawler kämpft man gegen Horden von Feinden, sammelt Loot, levelt auf und rettet die Welt(en). Getestet auf der Xbox Series X.

Worum geht es?

Die bösen Illager stießen auf einen mysteriösen Riss in der Realität, der sie in eine andere Dimension führte: den Sift. Mit der dortigen Macht der Seelen wollen die Unholde die Oberwelt unterwerfen. Der hohe Illager-Rat und seine Armee können nur von dir (und drei weiteren Freunden) aufgehalten werden.

Das Pendant zu Kyovashad in Diablo 4 ist Tapferkeitshafen in Minecraft Dungeons II. Hier findet man alles, was man für sein Abenteuer braucht – vom Schmied bis zur Lorenstation. Letztere dient als Schnellreisepunkt und ist auf der ganzen Map zu finden. Die Location fühlt sich lebendig an. In den Städten und Dörfen kann man liebevoll animierte Villager und auch Tierchen beobachten. Sollte man im Kampf fallen, kommt man in Tapferkeitshafen wieder ins Spiel zurück.

Minecraft Dungeons II Entwickler: Mojang Studios, Double Eleven

Publisher: Xbox Game Studios

Plattformen: Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows

Release: 29. September 2026

Neben den klassischen Story-Missionen kann man von den Villagern nun auch Neben-Quests annehmen. Einige davon sollte man sich jedenfalls ansehen, da oft einzigartige Gegenstände als Belohnungen warten.

Die Welt

Die Map selbst besteht aus zusammenhängenden Regionen, jedoch fühlt es sich eher wie ein langgezogener Korridor mit gelegentlichen Abzweigungen an. Das Gefühl von wahrer Freiheit hat irgendwie gefehlt. Im Laufe der Zeit schaltet man immer mehr Teile der Karte frei und in weiterer Folge auch im Sift, der anderen Dimension. Neu hinzugefügt wurden auch Dungeons, Höhlen und andere Gebäude, die man betreten kann. Beim Spazieren durch die verschiedenen Biome begegnet man neben herkömmlichen Gegnern auch immer wieder Minibosse, wie Hexen oder Endermen. Und das beliebte Sparschwein, mit der Schatzkiste am Rücken, ist zurück und in der Spielwelt zu finden.

Waffen, Rüstungen und Co.

Die Rüstung wurde nun in vier individuelle Teile gesplittet – somit steht es Spielern frei, welchen Helm sie mit welcher Hose kombinieren wollen. Artefakte sorgen wieder für Spezialfähigkeiten (Feuerpfeile, mehr Schaden usw.) und neu ist die Einführung der Talismane. Diese bringen passive Boni, wie etwa mehr Leben. All das lässt sich in Kisten finden, als Belohnung nach Missionen oder wird von besiegten Feinden fallen gelassen.

Was nicht ganz passt

Was meiner Meinung nach das größte Problem ist, ist das Inventar. Man sammelt haufenweise Ausrüstung, die Plätze belegt. Man kann die Ausrüstung zerstören und bekommt Smaragde dafür (die Währung im Spiel). Jedoch kann man nicht mehr als 9999 Smaragde besitzen. Somit zerstört man die Ausrüstung aus Platzgründen, bekommt aber kein Geld dafür, da man ein Maximallimit hat. Gleiches bei den neuen Echoscherben. Hier kann man nur 100 haben, mehr geht nicht.

Man kann zu Beginn einen Online- oder Offline-Charakter erstellen. Man kann jedoch nicht zwischen den Welten wechseln. Warum ist es nicht möglich, seinen Online-Charakter auch offline zu spielen, wenn man alleine spielt?

Technische Mängel

Immer wieder bleiben Gegner oder Gefährten in Gebäuden stecken und laufen auf der Stelle. Gelegentlich gab es keine Reaktion von NPCs, wenn ich mit ihnen im Zuge einer Mission sprechen musste. Erst nach mehrmaligem Drücken des A-Knopfs hat es dann geklappt. Einmal gab es zudem einen Bug, durch den die Lebensanzeige eines Endermans nicht mehr verschwunden ist. Am gravierendsten war jedoch, als sich meine Figur plötzlich nicht mehr gerührt hat – erst ein Neustart hat das gerichtet.

Gute Unterhaltung

Minecraft Dungeons II ist ein heiterer Zeitvertreib der dank einiger neuer Features zwar noch nicht perfekt, aber immerhin unterhaltsam ist. Und in einer Welt voller düsterer ARPGs wie Diablo oder Path of Exile ist ein Ausflug in die bunte Welt von Minecraft eine willkommene Abwechslung. Ob jedoch Endgame, Beute und DLC zu einem längeren Tänzchen einladen, bleibt abzuwarten.