Über die tiefe Ratlosigkeit des Lebens

„In einfachen Worten“ liefert US-Schriftsteller Richard Ford in einem Essayband tiefe Einblicke in die Welt des Schreibens und erklärt, warum er ein politischer Autor ist, obwohl er keine explizit politischen Romane schreibt.

Vor knapp zehn Jahren hat Richard Ford ein schmales Buch mit dem Titel „Zwischen ihnen“ veröffentlicht. Es war ein sehr privates Werk, in dem Ford vor allem der Frage nachging, wer seine Mutter und sein Vater waren, bevor seine Geburt sie zu Eltern machte. Erzählend und erinnernd hat Ford ausgelotet, wie sich die Sicht eines Kindes auf die Eltern im Laufe der Jahrzehnte verändert. Erzählen und sich erinnern ist auch der Zugang, den Richard Ford – einer der größten lebenden US-Schriftsteller – für sein neues Buch gewählt hat. Es trägt den Titel „In einfachen Worten“, ist ebenfalls schmal geraten; aber bei Ford wiegt jedes Wort schwer, ohne dass es zur Last wird. Diesmal geht es um das wohl privateste, das ein Schriftsteller preisgeben kann – um das Schreiben.

Aber wie bei allen großen Schriftstellern kam vor dem Schreiben das Lesen. Und so schildert Ford in einem feinziselierten Selbstporträt, wie aus dem unbedarften jungen Mann aus dem tiefen Süden der USA, aus dem „undiagnostizierten Legasteniker“, Schritt für Schritt jener Schriftsteller wurde, dem wir Meisterwerke wie „Der Sportreporter“, „Unabhängigkeitstag“ oder „Die Lage des Landes“ verdanken. Viel denkt Ford über den „politischen Roman“ nach und über die Frage, wie Politik in Literatur gelangt, ohne dass Literatur zur politischen Botschaft verkommt. Wobei er selbst bzw. sein Werk der beste Beweis dafür ist, dass ein Roman nicht von Politik handeln muss, um politisch zu sein. Fords Anspruch: „Ein Schriftsteller soll ein komplexes sinnliches und intellektuelles Erlebnis erschaffen.“ Wobei man, so Ford, eine Sünde nie begehen dürfe – jene der Belehrung.

Amerika durch die Hintertür

Richard Ford will etwas herausfinden, nicht verkünden. Das war im Grunde schon immer sein Programm. Als 1989 „Der Sportreporter“ erschien, betrat mit Frank Bascombe eine Figur die literarische Bühne, die zunächst gar nicht nach großer Literatur aussah. Bascombe ist kein Ahab, kein Gatsby, kein tragischer Held. Er ist ein Mann mittleren Alters, dessen Leben etwas aus der Spur geraten ist; ein Mensch in jener eigentümlichen Schwebe zwischen Trauer und Weitermachen. Bascombe wurde zu Fords großer Figur, weil er keine große Figur sein wollte.

Richard Ford musste nie den großen amerikanischen Gesellschaftsroman ausrufen, weil er ihn längst schrieb mit seinen Bascombe-Büchern. Bei ihm kommt Amerika durch die Hintertür herein: als Hypothek, Immobilienpreis, Vorstadtstraße, Krankenhausrechnung, Wahlkampfplakat, Nachbar, Exfrau, Sohn. Das Politische steckt im Privaten, ohne dass die Figuren deshalb zu wandelnden Leitartikeln werden. „In einfachen Worten“ drückt Ford es so aus: „Meine Romane handeln von der tiefen Ratlosigkeit des Lebens.“

Richard Ford. In einfachen Worten. Hanser Berlin, 108 Seiten, 20.60 Euro.