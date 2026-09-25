Jonas Kaufmann begeisterte mit großer Liedkunst

Bei den Festspielen Taggenbrunn zeigte der Ausnahmetenor die ganze Bandbreite seiner Kunst.

„Und morgen wird die Sonne wieder scheinen“: Als er „Morgen“ von Richard Strauss als vierte und letzte Zugabe sang, war das Publikum nicht mehr zu halten, es sprang von den Sitzen auf und jubelte lautstark. Zu Recht, denn das wunderbare Kleinod berührte so ungemein tief, weil es von Jonas Kaufmann so innig interpretiert wurde. Den gesamten Abend faszinierte der Ausnahmesänger bei den Festspielen Taggenbrunn im übervollen Saal der Burg mit samtigem Schmelz, seinem feinen, baritonal klingenden Timbre, subtiler Phrasierung und seinen einzigartigen Piani. Man hörte reiche Nuancen, fein gesponnene Lyrik, aber auch mächtige, tenorale Entfaltung und vor allem exemplarische Textdeutlichkeit.

Facettenreich

Beim Liederzyklus „Dichterliebe“ von Robert Schumann – der Vertonung der 16 Gedichte von Heinrich Heine – gelang es ihm, die reichen Facetten mit allen Höhen und Tiefen der Liebe von Liebesglück bis zur Verzweiflung feinsinnig darzustellen. Nach ausgewählten Liedern von Strauss, von welchen die „Heimliche Aufforderung“ besonders gefiel, folgten noch fünf Lieder von Franz Liszt mit dem berühmten „Die Loreley“ zum Abschluss in derselben hohen Qualität.

Für die einfühlsame Begleitung sorgte mit Helmut Deutsch einer der gefragtesten Meister der Liedbegleitung und der feinsten Töne.