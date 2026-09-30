Wie die gesunde Jause vom Bauernhof in die Schule kommt

Die Kärntner Arge Schulmilch feiert 20-Jahr-Jubiläum. Eine Bäuerin und eine Direktorin über die Bedeutung der Aktion, dank der 8700 Schüler gesunde regionale Produkte erhalten.

Vor 20 Jahren hat Astrid Schwenner gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang auf ihrem Hof in Hohenthurn mit der Produktion von Schulmilch begonnen. Zum Tag der Schulmilch am 30. September kann sie erfolgreich Bilanz ziehen: „Unser Fahrer Christoph liefert täglich ab 4 Uhr morgens 1500 Portionen Milch und Kakao an die Schulen in unserem Zuständigkeitsbereich aus. Das sind rund 300 Liter.“ Geliefert wird in Bechern, das gesamte Leergebinde wird wiederverwertet. Die Schulmilch-Aktion wird von der EU gefördert, deshalb kann der Preis dafür niedrig gehalten werden.

Astrid Schwenner fungiert seit zwei Jahren als Sprecherin der Arge Schulmilch in Kärnten. Als solche wünscht sie sich mehr Akzeptanz an den heimischen Schulen: „Seit Corona geht die Nachfrage zurück. Vor allem an Mittelschulen stehen wir in Konkurrenz mit industriell gefertigten Produkten.“ Deshalb sieht sie es als ihre Aufgabe, Lehrer, Eltern und Schüler auf jene Bauern aus der Region aufmerksam zu machen, die Frischmilch erzeugen und abfüllen, damit diese mehr Wertschätzung erfahren. Ob eine Schule an der Schulmilch-Aktion teilnimmt, entscheidet die jeweilige Direktion.

© Kk/schule Ulrike Fugger, Direktorin der Volksschule St. Martin in Villach

Mit der Schulmilch kann man auf einfachem Weg für eine ausgewogene Ernährung der Kinder sorgen. — Ulrike Fugger, , Direktorin der Volksschule St. Martin in Villach

Die Volksschule St. Martin in Villach, in der rund 200 Kinder in neun Klassen unterrichtet werden, nimmt seit Jahrzehnten an der Aktion teil. Direktorin Ulrike Fugger: „Mit der Schulmilch kann man auf einfachem Weg für eine ausgewogene Ernährung der Kinder sorgen. Die Schüler werden eingebunden und sorgen für die Verteilung. Das macht ihnen großen Spaß. Das Sammeln der Gebinde übernehmen die Lehrerkollegen.“

1 / 3 Die Schüler helfen gerne beim Verteilen der Schulmilch © Landwirtschaftskammer Kärnten

Melkroboter und viel Freilauf

Am Hof der Familie Schwenner in Hohenthurn werden derzeit 65 Milchkühe gehalten. Bis zu 50 Tiere werden regelmäßig nachgezüchtet. Die Rasse Holstein-Friesian eignet sich besonders gut für die Milchwirtschaft. „Schon vier unserer Kühe haben während ihres Lebens mehr als 100.000 Liter Milch gegeben“, sagt die dreifache Mutter Astrid Schwenner.

© Kk/schwenner Astrid Schwenner, Sprecherin der Arge Schulmilch und Milchbäuerin

Wenn sie das Euter drückt, sucht die Kuh aus eigenem Antrieb den Melkstand auf. Das bedeutet für die Tiere viel weniger Stress. — Astrid Schwenner, , Sprecherin der Arge Schulmilch

Das Tierwohl steht am Hof an erster Stelle: Die Kühe entscheiden selbst, wann sie auf die Weide gehen, fressen oder trinken und wann sie gemolken werden - dank eines Melkroboters.

„Wenn sie das Euter drückt, sucht die Kuh aus eigenem Antrieb den Melkstand auf. Das bedeutet für die Tiere viel weniger Stress als das tägliche Melken morgens und abends“, erklärt das Landwirtepaar, das Schulklassen gerne auf ihren Hof einlädt, um zu zeigen, wieviel Arbeit, Liebe und Einsatz bei der Erzeugung von Schulmilch nötig ist. Sie versorgen das Gailtal, den Raum Villach und das Rosental bis Schiefling. Derzeit gibt es in Kärnten sieben bäuerliche Betriebe, die Schulen in ihrem Umkreis mit Schulmilch beliefern.

© Kk/schwenner Hier wird die Schulmilch abgefüllt

Wolfgang Schwenner betreibt als Hobby eine Norikerzucht. Ein solches Pferd war auch „schuld“ daran, dass sich Astrid in ihn verliebt hat: „Beim Kufenstechen am Kirchtag ist er mir aufgefallen.“ Und so kam es, dass die ehemalige Versicherungsangestellte am Hof vulgo Komat eingeheiratet hat und eine begeisterte Milchbäuerin wurde: „Mit der Schulmilch-Erzeugung wird man sicher nicht reich, weil man gerade im Bereich der Hygiene großen Aufwand betreiben muss. Aber wir machen das ja nicht für uns, sondern für die Kinder.“