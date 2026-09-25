Meeressäuger aus kanadischem Freizeitpark nach Verlegung tot

Nach ihrer Verlegung aus einem inzwischen geschlossenen Freizeitpark in Kanada in Einrichtungen in den USA und Europa sind mehrere Meeressäuger verendet. Jüngstes Opfer ist der Delfin Echo, wie das Ozeanografische Aquarium im spanischen Valencia berichtete. Das Tier sei mit "schweren Sehproblemen und weiteren Vorerkrankungen" in Valencia eingetroffen und nun gestorben, so die Einrichtung.

© APA/AFP/Valery HACHE Jüngstes Todesopfer ist der Delfin Echo (Symbolbild)