In Wildon nehmen „Finanzfrauen“ ihr Geld selbst in die Hand

Vom eigenen Budget bis zur Schuldenfalle: Bei der Veranstaltung „Finanzfrau“ in Wildon standen finanzielle Bildung und Unabhängigkeit im Mittelpunkt.

Über Geld spricht man bekanntlich nicht – die „Finanzfrau“ schon. Im Kulturzentrum Wildon drehte sich am Donnerstag alles um finanzielle Bildung und Unabhängigkeit. Das Format soll Frauen und Mädchen dabei unterstützen, ihre eigenen Finanzen besser im Blick zu haben.

Im Mittelpunkt standen ganz praktische Fragen: Wie plant man seine Kosten? Was gilt es beim Thema Geld in einer Partnerschaft zu beachten? Und wo lauern Schuldenfallen? Antworten darauf lieferte unter anderem Julia Strablegg-Muchitsch von der Schuldnerberatung Steiermark. In ihrem Vortrag gab sie praxisnahe Einblicke in die Einnahmen-Ausgaben-Planung und zeigte mögliche finanzielle Stolpersteine auf.

Anschließend diskutierten Bernadette Pöcheim (AK Steiermark), Kathrin Kleindienst (AMS), Celina Dohr (WK Steiermark – „Frau in der Wirtschaft“), Petra Zehetleitner-Ruderer (Raiffeisen-Landesbank Steiermark) und Silke Fleischhacker (PVA Steiermark) über verschiedene Aspekte der finanziellen Selbstbestimmung. Abseits der Vorträge konnten Besucherinnen bei einem Gleichstellungsquiz das eigene Wissen auf die Probe stellen. Melanie Gößler von der Arbeiterkammer sprach anschließend über Gleichstellung und die Bedeutung wirtschaftlicher Unabhängigkeit.

Mit Finanzwissen zu mehr Unabhängigkeit

„Finanzfrau“ ist eine Initative von Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP), die die Notwendigkeit von Finanzbildung betont: „Wir wollen Wissen verständlich vermitteln und Frauen ermutigen, ihre finanziellen Möglichkeiten selbst in die Hand zu nehmen.“ Umgesetzt wird die Veranstaltungsreihe gemeinsam mit den steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen. In Wildon war die Beratungsstelle Freiraum Leibnitz als Kooperationspartner beteiligt.

© Fink Musikalisch begleitet wurde „Finanzfrau“ in Wildon von „School of Vok“ des B(R)G Leibnitz

„Finanzfrau“ macht auch Halt in weiteren Regionen: Am 8. Oktober findet die Veranstaltung in Fohnsdorf statt, am 19. Oktober folgt Feldbach. Die Teilnahme ist kostenlos.