9,5 Millionen Euro für Hochwasserschutz am Villgratenbach

Minister Norbert Totschnig feierte in Heinfels die Fertigstellung des Schutzprojekts am Villgratenbach. Das Großprojekt schafft Sicherheit für 1044 Menschen und 128 Objekte.

Der Hochwasserschutz in Osttirol ist einen entscheidenden Schritt weiter: Der zweite Bauabschnitt des Schutzprojekts am Villgratenbach in Heinfels wurde fertiggestellt. Rund 9,5 Millionen Euro haben das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, das Land Tirol und die Gemeinde Heinfels dafür gemeinsam investiert. Zu Baubeginn waren dafür Kosten von rund 14 Millionen Euro prognostiziert worden. Diese konnten mit den 9,5 Millionen Euro deutlich unterschritten werden.

Herzstück des Bauabschnitts ist eine leistungsfähige Wildholz- und Geschiebesperre am Ausgang der Schluchtstrecke des Villgratenbachs. Sie kann bis zu 50.000 Kubikmeter Geschiebe und Gestein zurückhalten und verhindert zugleich, dass angeschwemmtes Holz zu gefährlichen Verklausungen führt. Am Freitag wurde die Fertigstellung mit Bundesminister Norbert Totschnig, Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler, den Bürgermeistern Johann Kraler (Heinfels) und Franz Schneider (Sillian) sowie weiteren Partnern gefeiert.

Schutz für Siedlungsraum und Infrastruktur

„Der Schutz der Bevölkerung vor Naturgefahren hat für mich oberste Priorität. Angesichts zunehmender Wetterextreme müssen wir vorsorgen und dort investieren, wo Hochwasserschutz Sicherheit schafft. Allein in Tirol stellen wir dieses Jahr rund 18 Millionen Euro an Bundesmitteln für den Hochwasserschutz bereit. In den Hochwasserschutz am Villgratenbach investiert mein Ministerium rund 6,6 Millionen Euro. Damit schützen wir 1044 Menschen und 128 Objekte zusätzlich vor Hochwasser. Jeder Euro in den Hochwasserschutz ist eine Investition in Sicherheit, Lebensqualität und eine widerstandsfähige Heimat“, sagte Umweltminister Totschnig.

© Land Tirol/hörmann Der zweite Bauabschnitt des umfangreichen Schutzprojekts am Villgratenbach in Heinfels wurde fertiggestellt

Auch Geisler betont die Bedeutung des Projekts: „Wir leben in Tirol seit jeher mit Naturgefahren, und müssen damit rechnen, dass die Zahl der Wetterextreme zunimmt. Deshalb investieren wir laufend in den Schutz vor Naturgefahren. Dieses Projekt hat einen weiteren Meilenstein erreicht hat.“ Neben der Geschiebesperre wurden weitere Maßnahmen umgesetzt: Die Landesstraße wurde im Bereich der Sperre um bis zu sechs Meter angehoben und über das neue Bauwerk geführt. Auf der linken Seite des Villgratenbachs wurden auf einer Länge von rund 500 Metern Dämme und Mauern errichtet. Darüber hinaus wurde das Bachbett neugestaltet, Uferbereiche wurden gesichert und wichtige Versorgungseinrichtungen verlegt. Bereits zwischen 2020 und 2023 konnten einzelne Bauteile, darunter eine neue Brücke, realisiert werden.

Fische können Fluss weiter passieren

Die neue Wildholz- und Geschiebesperre bildet das Herzstück des zweiten Bauabschnittes. Sie hält im Hochwasserfall große Mengen an mitgeführtem Schotter, Gestein und Holz zurück und reduziert damit das Risiko, dass sich das Gerinne weiter flussabwärts gefährlich verlegt. „Damit die Schutzwirkung auch langfristig erhalten bleibt, wurde das Gewässer unterhalb der Geschiebesperre stabilisiert. Insgesamt wurden 15 Querriegel aus schweren Wasserbausteinen errichtet, die verhindern, dass sich das Bachbett eintieft“, erklärt Lukas Umach, Fachbereichsleiter Wasserbau in der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes. Gleichzeitig wurde die Sperre nicht nur auf technischer Ebene durchgedacht, auch die ökologische Gestaltung des Wassers war ein wichtiger Aspekt. Neben der umfassenden naturnahen Begrünung des Uferbereichs wurde die Sperre auch so konzipiert, dass sie für Fische weiterhin passierbar bleibt.

Johannes Nemmert, Leiter des Baubezirksamts Lienz: „Die Arbeiten fanden in einem topographisch anspruchsvollen Bereich statt und mussten gleichzeitig mit den Anforderungen an Verkehr, Gewässer und bestehende Infrastruktur abgestimmt werden. Die Anhebung der Landesstraße, die umfangreichen Ufersicherungen und die Errichtung der Sperre waren technisch anspruchsvolle Aufgaben.“

Jahrelange Bauarbeiten

Nach den umfangreichen Arbeiten am Hochwasserschutz der Drau in Sillian, die sich über rund acht Jahre erstreckten, starteten im Oktober 2024 die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt des Villgratenbachs in der Schluchtstrecke oberhalb von Heinfels. Für die betroffenen Gemeinden bedeutet die Fertigstellung einen wichtigen Zugewinn an Sicherheit. So sehen das auch die Bürgermeister Kraler und Schneider: „Für Heinfels und Sillian ist die Fertigstellung dieses Bauabschnitts ein wichtiger Meilenstein. Mit der neuen Geschiebesperre und den zahlreichen begleitenden Maßnahmen haben wir jetzt einen wesentlichen Schritt geschafft.“