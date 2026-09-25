Jahrgänge von 2013 bis 2024: VW-Modelle Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy und Golf und Audi Q3 betroffen. Betroffene Kunden werden schriftlich verständigt.

Über 2 Millionen Fahrzeuge von Volkswagen und seiner Tochter Audi könnten nach Angaben des deutschen Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) ein Problem haben. Wegen eines Schraubenabrisses könne es hier zu einem Lenkungsausfall kommen, wie aus Daten der Behörde hervorgeht. Um das Problem zu lösen, müsse die Lenkungsverschraubung durch eine korrosionsresistentere Schraube ersetzt werden, hieß es vom KBA weiter. Zuvor hatte das Portal „t-online.de“ berichtet.

Betroffen sind laut KBA die VW-Modelle Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy und Golf, die zwischen dem 24. September 2013 und dem 1. Juli 2024 produziert wurden. Weltweit handle es sich potenziell um fast 2,16 Millionen Fahrzeuge, davon knapp 900.000 in Deutschland.

Auch Audi Q3 hat das Problem

Dasselbe Problem tauche beim Audi Q3 mit einem Produktionszeitraum zwischen 31 .10. 2017 bis 23 .05 .2024 auf. Hier seien weltweit fast 700.000 Fahrzeuge potenziell betroffen, davon 58.555 in Deutschland.

95.000 Fahrzeuge in Österreich betroffen

Von Seiten des Generalimporteurs Posche Holding Salzburg hieß es, in Österreich trifft es nach aktuellem Stand rund 95.000 Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns. „Im Rahmen dieser vorsorglichen Rückrufmaßnahme betroffene Kunden werden auf Basis der Zulassungsdatenbank schriftlich verständigt und in die Servicebetriebe gerufen“, so die Porsche Holding.