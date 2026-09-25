Måneskin-Frontmann Damiano David heiratete US-Sängerin Dove Cameron

Dove Cameron und Damiano David haben den Bund der Ehe geschlossen. Die Schauspielerin und der Måneskin-Star haben in Italien geheiratet.

Der Frontmann der italienischen Rockband Måneskin, Damiano David (27), und die US-Sängerin und Schauspielerin Dove Cameron (30) haben geheiratet. Das Paar gab sich am Donnerstagnachmittag im ehemaligen Rathaus von Montalcino in der Toskana das Jawort. An der privaten Zeremonie nahmen rund 30 Angehörige und enge Freunde teil, wie Medien berichteten. Nach stundenlangem Warten von Fans und Schaulustigen traf das Paar in einem weißen Oldtimer des Typs Lancia Flavia ein.

Beide trugen weiße Kleidung. David erschien im zweireihigen Anzug ohne Krawatte, mit offenem Hemd und einer Seidenstola. Cameron trug einen Hosenanzug mit Gürtel, Hemd und passender schmaler Krawatte sowie einen Strauß weißer Callas.

Dove Cameron und Damiano David von Applaus und Jubel empfangen

Beim Verlassen des Rathauses wurden die frisch Vermählten von Applaus und Jubel empfangen. Auf Zurufe aus der Menge küsste sich das Paar. Für die Organisation der Feier war eine bekannte Hochzeitsplanerin verantwortlich, die nach eigenen Angaben bereits die Hochzeiten des britischen Stars Dua Lipa im Juni in Sizilien betreut hatte.

Die Band Måneskin tritt seit längerem nicht mehr regelmäßig als Gruppe auf. Sie befindet sich seit 2024 in einer Pause. Die vier Musiker konzentrieren sich derzeit auf eigene Projekte. Vor allem Sänger Damiano David hat seine Solokarriere vorangetrieben. Sein Album „Funny Little Fears“, das 2025 veröffentlicht wurde, wurde in Italien mit Gold ausgezeichnet. Auch die anderen Bandmitglieder verfolgen eigene musikalische Vorhaben. Die vier Mitglieder der römischen Rockband sollen im Februar 2027 beim Sanremo-Songfestival als Gäste auftreten.

Genau auf der Bühne des Teatro Ariston in Sanremo hatte die Karriere der vier Musiker aus Rom 2021 ihren entscheidenden Schub bekommen. Mit ihrem Song „Zitti e buoni“ gewannen Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi und Ethan Torchio das Festival. Wenige Monate später folgte der Sieg beim Eurovision Song Contest - und damit der internationale Durchbruch.