Schülerbewegung Progress eröffnet Außenstelle Murtal-Leoben

Die landesweite Schülerbewegung Progress setzt sich für die Anliegen von Schülerinnen und Schülern an steirischen Schulen ein. Neu entstand eine Gruppe für Leoben und das Murtal.

„Wir wollen für Schülerinnen und Schüler in der Region eine echte Anlaufstelle sein. Egal, ob sie mit konkreten Anliegen zu uns kommen, etwas verändern wollen oder einfach Lust haben, bei den Veranstaltungen und Projekten mitzumachen“, sagt Boran Kemac. Der BMHS-Landesschulsprecher ist neuer Regionalvorsitzender und leitet zusammen mit seiner Stellvertreterin Lorena Jakovljevic die Außenstelle.

Im April starteten die ersten Veranstaltungen. Mit Schulbeginn gibt es mehr Programm. So fand zum Beispiel in Fohnsdorf ein Dart-Turnier statt. Geplant sind noch weitere Veranstaltungen. Unter anderem Workshops zu Event-Management und Rhetorik, zu erfolgreichen Schulsprecherwahlen oder auch „Spaß-Veranstaltungen“ wie ein Bowling-Event. Die Bewegung will laut dem Landesvorsitzenden Wendelin Krammer vor allem eins: „Die junge Generation soll wieder verstehen, dass es sich auszahlt, sich politisch zu engagieren.“ Die Regionalgruppe sei dabei ein Schritt hin zu dem Ziel, sich außerhalb von Graz stärker zu etablieren.