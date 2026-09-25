Video zeigt Schneegestöber im September in Osttirol

Ein Video aus Osttirol zeigt überraschendes Schneegestöber im Bereich der Bonn-Matreier Hütte. Diese liegt allerdings auf über 2700 Metern Höhe.

Wer in der Nacht gerne bei geöffnetem Fenster schläft, hat es längst bemerkt: Der Sommer ist vorbei, es wird langsam „kalt und immer költa“, wie schon S.T.S. einst sang. Mit Schnee rechnet man im September dann aber doch noch nicht.

Trotzdem schüttelte Frau Holle am Donnerstag ihre Pölster schon mal über Osttirol aus. Von der Bonn-Matreier Hütte erreichte uns ein Video, das die Landschaft wie im tiefsten Winter zeigte. Die Schutzhütte der Sektion Bonn des Deutschen Alpenvereins und der Sektion Matrei des Österreichischen Alpenvereins in der Venedigergruppe befindet sich im Nordwesten der Gemeinde Virgen auf einer Höhe von 2745 Metern.

Wer sich jetzt hektisch auf die Suche nach Haube und Moonboots macht, kann jedoch beruhigt sein, denn in Kärnten schaut es in nächster Zeit noch nicht nach Schnee aus. Heiter bis sternenklar geht es durch die Nacht auf Samstag. Zum Morgen bilden sich wieder regionale Nebelfelder, etwa im Klagenfurter Becken, im unteren Gailtal. Kalt wird es aber trotzdem, die Temperatur sinkt laut GeoSphere Austria auf 6 bis 2 Grad.

Am Samstag wird es in Kärnten sehr sonnig und nachmittags noch eine Spur wärmer. „In der Früh halten sich im Klagenfurter Becken und im Gailtal noch ein paar Nebelfelder, diese lösen sich aber im Laufe des Vormittags auf. Bei schwachen Windverhältnissen steigt die Temperatur nach einem kühlen Morgen am Nachmittag auf Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad“, prognostizieren die Experten.

Sonne und milde Temperaturen am Sonntag

Auch der Sonntag bringt sehr sonniges Hochdruckwetter bei sehr milden Nachmittagstemperaturen. Frühnebelfelder halten sich regional bis in den mittleren Vormittag hinein, schließlich setzt sich die Sonne aber überall durch. Nach Frühwerten zwischen 2 und 8 Grad steigt die Temperatur am Nachmittag auf Höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad.

„Das sehr milde und sonnige Hochdruckwetter setzt sich auch in der neuen Woche fort. Morgendliche Nebelfelder lichten sich, dann ist es überall sehr sonnig und nachmittags sehr mild. Der Wind bleibt schwach. Die Frühtemperatur liegt zwischen 4 und 9 Grad, tagsüber werden 21 bis 24 Grad erreicht“, heißt es von GeoSphere.