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Feuerwehrfrau kommt bei Waldbrand in Portugal ums Leben
Bei einem Waldbrand im Norden Portugals ist eine Feuerwehrfrau ums Leben gekommen. Die 24-Jährige starb Freitagfrüh im Kampf gegen die Flammen, wie das Präsidialamt in Lissabon mitteilte. Der Waldbrand war nach Behördenangaben am Donnerstagabend auf dem Gebiet der Gemeinde Resende im Bezirk Viseu ausgebrochen. Am Freitag wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht. Rund 200 Feuerwehrleute waren weiter im Einsatz.
Nach Angaben des portugiesischen Feuerwehrverbands handelt es sich um den zweiten Todesfall in den Reihen der Feuerwehr seit Jahresbeginn.