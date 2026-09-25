Feuerwehrfrau kommt bei Waldbrand in Portugal ums Leben

Bei einem Waldbrand im Norden Portugals ist eine Feuerwehrfrau ums Leben gekommen. Die 24-Jährige starb Freitagfrüh im Kampf gegen die Flammen, wie das Präsidialamt in Lissabon mitteilte. Der Waldbrand war nach Behördenangaben am Donnerstagabend auf dem Gebiet der Gemeinde Resende im Bezirk Viseu ausgebrochen. Am Freitag wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht. Rund 200 Feuerwehrleute waren weiter im Einsatz.

© APA/AFP/MIGUEL RIOPA Zweiter Todesfall im Kampf gegen Waldbrände in diesem Jahr in Portugal

vor 50 Minuten 25. September 2026 um 09:47 Lissabon Brände +1 Wald