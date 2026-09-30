Universaldruckerei Leoben blickt vorsichtig auf digitale Zukunft

Digitalisierung und KI: Georg und Petra Kollmann, Geschäftsführer der Universaldruckerei Leoben, sprechen über die Herausforderungen im Druckereigeschäft.

„Von der Visitenkarte bis zu Büchern mit Hardcover machen wir alles“, sagt Georg Kollmann, Geschäftsführer der Universaldruckerei Leoben, stolz. Seine Schwester, ebenfalls Geschäftsführerin, Petra Kollmann ergänzt: „Es ist nicht so, dass das Gedruckte dann woanders fertiggemacht wird. Das wird alles bei uns im Haus gemacht.“

Im Jahr 1985 gründeten Franz Kollmann und Franz Loschat die Universaldruckerei Leoben. Der erste Standort des Unternehmens lag gleich gegenüber der Montanuniversität, doch die Druckinfrastruktur befand sich in Hinterberg. Regelmäßig mussten die Metallplatten, in die die Druckentwürfe eingebrannt waren, mit dem Bus nach Hinterberg gebracht werden. Dort druckten die Maschinen die Ware und der Bus brachte sie zurück zum Büro. Schnell entschied man sich, den Standort in der Gösser Straße zu bauen. Seit 1991 sind Produktion und Büro an einem Ort.

© KK Die Universaldruckerei Leoben hat zwei Lagerhallen mit je 500 m² Fläche

Die Universaldruckerei Leoben arbeitet zu großen Teilen mit dem Offsetdruckverfahren. Bei dem Verfahren, das in der Branche nach wie vor Standard ist, werden die digitalen Entwürfe mit einem Laser auf Aluminiumplatten gebrannt. Diese Platten werden dann benutzt, um die Farbe auf das Papier zu übertragen. Besonders bei großen Auflagen lohne sich dieses Verfahren im Vergleich zu dem „einfacheren“ Digitaldruck. Doch die Nachfrage nach Gedrucktem sinkt.

Wer druckt heutzutage noch?

„Natürlich merkt man, dass alles ins Digitale wandert“, sagt Georg Kollmann. Früher druckte man noch für jede Firma 100.000 oder 200.000 Rechnungen. Oft mehrmals, um Kopien für die Firma selbst und die Buchhaltung zu haben. Inzwischen verschicke so gut wie niemand mehr Rechnungen per Post und Buchhaltungen seien ohnehin digital. Doch auch die Kosten bei der Post seien stark gestiegen: „Es ist meistens so, dass das Druckprodukt bei uns weniger kostet als die Postauslieferung.“ Da überlegen es sich viele Unternehmen zweimal, ob sie mit Papier werben.

Das merkt man auch bei den Mitarbeiterzahlen. „Wir haben in den letzten drei bis vier Jahren von 25 auf 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgespeckt. In den besten Zeiten waren wir 40 Leute“, erzählt Kollmann. Das liege aber auch an den Fortschritten in der Drucktechnologie, die weniger Personal erforderlich machten.

KI erobert die Drucker

Neben steigenden Kosten und der Digitalisierung diagnostiziert Petra Kollmann eine weitere Veränderung: Durch KI hat sich die Mentalität der Menschen verändert. „Das optische Aussehen und wie etwas gestaltet ist, ist nicht mehr so wichtig für die Leute“, sagt sie. Auch ihr Bruder beobachtet Ähnliches. Schon vor 20 Jahren hätten ihm Monteure erzählt, dass in Amerika niemand mehr auf Qualität, sondern nur mehr auf Quantität achte. Diese Einstellung sei inzwischen auch in Europa angekommen: „Heutzutage muss es schnell gehen und es muss günstig sein.“

Georg Kollmann ist nicht begeistert von den Veränderungen, die KI bringt: „Ich glaube nicht, dass das eine gute Entwicklung ist.“ Man müsse sich fragen, was die Menschen irgendwann noch tun, wenn alles bereits von KI gelöst werden kann. Dennoch sei es für manch weniger begabte Designerinnen und Designer von Vorteil: „Viele Poster schauen mit KI besser aus, als wenn ein Laie es selbst macht.“

© KK Die Druckerei gibt es bereits seit 1985

Was die Zukunft bringt

Wie es mit dem Druckereigeschäft weiter geht, ist für Georg Kollmann schwer zu sagen. Die steigenden Kosten, die Verschiebung in die digitale Welt und KI bereiten der Branche Probleme. „Ich kann nicht sagen, ob es in der Zukunft überhaupt noch Papier gibt“, sagt er. Dennoch habe Gedrucktes nach wie vor einen Wert: „Es ist was anderes, ein Flugblatt in der Hand zu halten, als die Newsletter aus dem Posteingang zu löschen.“

Erst kürzlich wurde die Universaldruckerei beim vierten steirischen Druckertag geehrt. Sie erhielt mit 17 anderen Druckereien eine Auszeichnung für die Gründung der Marke „Gedruckt in der Steiermark“. Das Logo der Marke platzieren die teilnehmenden Druckereien nach Absprache in den bei ihnen gedruckten Medien. Kollmann hofft, dass steirische Unternehmen so mehr darauf achten, wo sie ihre Produkte drucken lassen.