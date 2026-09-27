Steirische Roas: Krieglach wandert heute auf Peter Roseggers Spuren

250 Musikanten, Sänger und Tänzer verwandeln die Heimat Peter Roseggers heute zu einem großen Fest. Man kann von Station zu Station wandern, ORF-Frühschoppen inklusive.

Ganz Krieglach wird am heutigen Sonntag zur Wanderbühne: Im Rahmen der Steirischen Roas, die erstmals in der Gemeinde zu Gast ist, kann man in die Welt Peter Roseggers eintauchen.

An gleich sieben Stationen des etwa 6,5 Kilometer langen Rundkurses wird kulturell und kulinarisch so ziemlich alles geboten, was das Herz begehrt.

© Christina Karner Der Dichter Peter Rosegger gibt quasi das Leitmotto für die Steirische Roas in Krieglach vor

Einerseits werden an den Stationen literarische Texte vorgetragen, andererseits bringen rund 250 Musikanten, Sänger und Tänzer das steirische Brauchtum insgesamt näher.

Ein Gutteil von ihnen kommt direkt aus Krieglach. „Es braucht im Ort viele, die bei so einer Veranstaltung mitmachen. Ich bin ihnen wirklich für ihre Vereinsarbeit dankbar“, erklärte Krieglachs Bürgermeisterin bei einem Pressetermin zur Roas kürzlich.

Die Stationen im Überblick:

Während die meisten Stationen in kurzer Distanz sehr zentrumsnah im Ort liegen, kann man vor allem zwei Standorte zu Fuß bzw. mit dem angebotenen Shuttle-Dienst weiter außerhalb erreichen.

Magritzerhof

Zum einen den so genannten „Magritzerhof“, der heute in vierter Generation von der Familie Rosegger bewirtschaftet wird. Der historische Hintergrund: Um 1900 erwarb Jakob Rosegger, Bruder des Dichters Peter Rosegger, die Hofstelle. Sein Sohn Peter und dessen Stieftochter mit ihrem Mann errichteten den bestehenden Hof.

„Heute bewirtschaften Anneliese und Thomas Rossegger den Betrieb mit ihren fünf Kindern und den Eltern Elisabeth und Johann. Zum naturnah geführten Betrieb mit verschiedenen Zweigen wird dort auch ,Schule am Bauernhof‘ geboten“, heißt es in der Beschreibung.

Das Programm heute, Sonntag, 27.9. 09.30 Uhr: Gottesdienst in der Pfarrkirche Krieglach 10 Uhr: Feierliche Eröffnung der Steirischen Roas am Hauptplatz Krieglach 11 Uhr: Start der literarischen Wanderung und Beginn des Frühschoppens am Hauptplatz 11 bis 17 Uhr: Volkskulturelles Programm an sieben Stationen entlang der Wanderung Nähere Informationen zum Programm und den Streckenplan finden Sie unter www.steirische-roas.at/krieglach

Die zweite, etwas weiter entfernte Station ist die so genannte Gölkkapelle. Die Marienwallfahrtskapelle zählt zu den steirischen Wahrzeichen und wurde in den Jahren 1805 bis 1806 als Dank für den Abzug der napoleonischen Besatzungstruppen als hölzerne Marienkapelle erbaut. Sie bietet von ihrem erhöhten Standort einen schönen Blick über das Mürztal.

1 / 2 Auch die Volkstänzer des Trachtenverbandes Mürztal sind mit von der Partie © Trachtenverband Mürztal

Auch einen Frühschoppen-Stammtisch des ORF gibt es heute Sonntag: Am Hauptplatz bzw. im Innenhof der Volksschule wird das Programm mit Paul Reicher für die Ausstrahlung aufgezeichnet.

Eine weitere Station bildet auch das Rosegger-Landhaus, in dem heute ein Museum untergebracht ist. Es wurde im Jahr 1877 nach seinen eigenen Plänen erbaut und diente ihm und seiner Familie als Sommerresidenz.

Station im Rosegger-Museum

Hier entstanden bedeutende Werke wie etwa „Jakob der Letzte“ und Rosegger empfing zahlreiche bekannte Persönlichkeiten seiner Zeit. Dort gibt es neben dem musikalischen Programm ab 11 Uhr auch ganztägig einen Fotopoint mit grünem „Steirerherz“.