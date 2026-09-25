Riad, Ankara, Islamabad treiben Verteidigungsbündnis voran

Saudi-Arabien und seine Verbündeten Pakistan und die Türkei arbeiten angesichts der Spannungen auf der Arabischen Halbinsel weiter mit Hochdruck an der Ausgestaltung ihres neuen Verteidigungsbündnisses. Dazu sollen unter anderem die Armeechefs der drei Staaten zu einem dringenden Treffen zusammenkommen, wie das saudische Außenministerium mitteilte. Die Außenminister trafen sich am Rande der UNO-Vollversammlung in New York.

© APA/AFP/Turkish Presidency Press Office/Handout Militärpakt wurde im August in Mekka geschlossen