Papst Leo zu Besuch in Frankreich eingetroffen

Papst Leo XIV. ist zum Auftakt eines viertägigen Besuchs in Frankreich von Präsident Emmanuel Macron empfangen worden. Der französische Staatschef nahm das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholikinnen und Katholiken am Pariser Flughafen Orly in Empfang. Anschließend steht ein Treffen im Élysée-Palast auf dem Programm. Zur Ankunft des Papstes läuteten Kirchenglocken im ganzen Land. Nachmittags will er die UNO-Kulturorganisation UNESCO besuchen.

© APA/AFP/POOL/Yoan VALAT Leo kam am Pariser Flughafen Orly an