Zwischen Refugium und Revolution, Horror und Heimat

Das Politische und das Private sind bekanntlich ineinander verschlungen. Die zentrale Ausstellung im steirischen herbst trägt dem auf doppelbödige Weise Rechnung.

Vor zwei Jahren lief das Festival unter dem Motto „Horror patriae“ und behandelte auf dialektische Weise das Grauen, das im Heimatgefühl schlummert. Die als „Red Flags“ bezeichnete Hauptausstellung des Jahres 2026 am Grazer Griesplatz wirkt wie eine Fortschreibung des damaligen Themas. Wer glaubt, sich vor den Unbilden der Gegenwart in seinen eigenen vier Wänden verstecken zu können, wird dort nun eventuell eines Besseren belehrt.

Das Knusperhäuschen am Griesplatz 34 war einmal die Filiale einer Schnitzel-Kette. Ein Ort bewirtschafteter Gastlichkeit und vorgeblicher kulinarischer Tradition. Das Haus ist nicht klein, aber als Ausstellungsort natürlich verwinkelt, erratisch, ja fast abweisend. Zwölf künstlerische Positionen sind in den von den Kuratorinnen als „Puppenhaus“ bezeichneten Bau eingezogen. Aber, das wissen wir von Henrik Ibsen, ein Puppenhaus kann auch am Rand des Abgrunds stehen. Seine „Bewohnerin“ Gabbygail etwa hat rechten Politikerinnen dieser Welt einen Altar gebaut: starke Frauen als starke Vorbilder, Emanzipation im Kleid der Imitation einer sonst als männlich geltenden Härte und Rücksichtslosigkeit. Hinter Gabbygail stecken die Künstlerinnen Gabriele Edlbauer und Julia S. Goodman, die ihre erfundene gemeinsame Persona unter anderem von erotischen Beziehungen zwischen Giorgia Meloni und Sanae Takaichi träumen lassen.

1 / 5 Das ehemalige Schnitzelhaus am Griesplatz 34

Mit den Träumen ist es spätestens ein paar Türen weiter bei Vanessa Baird fast vorbei. Auf einer alle Wände bedeckenden Tapete zeigt die Installation „Erected Family“ („Aufgerichtete Familie“) den Albtraum der patriarchalen Familienkonzeption als Schauplatz bizarrer Tragödien und Traumata. Die Untrennbarkeit von Privatem und Politik demonstriert, ebenso brutal, aber im Tonfall noch einmal wesentlich schriller, Alina Kleytman, die sich am Verhältnis zwischen der Ukraine und dem „Westen“ (wo immer der auch beginnen mag) abarbeitet. Die schwere Geburt des Babys „Demokratie“ wird da wörtlich genommen, ein Cam-Girl erbettelt sich Spenden für den Krieg: absurde Übersteigerungen eines Verhältnisses zwischen einem kriegsführenden Land und der EU, in dem sich koloniale Muster reproduzieren.

Ein Refugium der Poesie

Wer seine Augen und das Gemüt erholen möchte, hat bei zwei stillen Arbeiten Gelegenheit dazu. Alexa Karolinskis und Ingo Niermanns „Ich gebe dir meine Hand“ ist ein Video, in dem Opfer und Täter auf taktil-sinnliche Weise nicht Vergeben und Vergessen finden, aber eine gemeinsame Basis. Und Rawan Almukhtars Zeichnungen aus Bagdad sind feingliedrige Topografien des kriegsgebeutelten Irak, aufgehängt an den Außenfenstern eines Holzerkers. Dort macht sich eine künstlerische Poesie breit, die andernorts im Getöse und Material fast untergeht. Und es gibt natürlich schwache Arbeiten, wie Josefin Arnells Film „Edge of Empire“, in dem Florentina Holzinger in die Rolle der Vampirin Carmilla schlüpft: Eine simple Satire, in der die Rollen vertauscht sind. Die Vampire sind die Stars der Gesellschaft, die über Langlebigkeit und Sexyness verfügen, Ressourcen, nach denen die Normalbürgerinnen dürsten.

Nach der beeindruckenden Großausstellung auf dem Gelände der ehemaligen Spirituosenfabrik Bauer im Vorjahr, gibt es der steirische herbst mit seiner zentralen Ausstellung wieder ein bis zwei Nummern kleiner und bescheidener. Die Assoziationen, die die künstlerisch gestaltete Adresse Griesplatz 34 hervorruft, sind überdeutlich: die Geisterbahnen und Horrorhäuser der Vergnügungsparks sind hier unter anderen Vorzeichen gespiegelt. Und eine Realität, in der es nur mehr wenig Raum für Subtilität gibt. Dass das Private vom Politischen durchdrungen ist, ist wahrlich keine Neuheit, die von roten Flaggen bewachten Safe Spaces sind Rückzugsgebiete, die eine falsche Sicherheit versprochen haben. Die „splendid isolation“ ist vorbei wie die Party, was Heather Philipsons große Installation nahelegt: ein Ort der abgestandenen Utopien von gestern. Das Geschrei der Zeit hat auch das Nachdenken aufgerieben, wie man an der Bibliotheks-Installation von Jaro Varga „In Somebody Else‘s Library“ sehen kann. Die privaten Landschaften sind kontaminiert, vermutlich auch völlig zurecht: Das zukunftsfähige Leben ist keine Privatsache, sondern ein öffentliches Schlachtfeld. In ihrer Dialektik ist diese Ausstellung sehenswert.