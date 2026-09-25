Rufnummern von Cyberkriminellen in Österreich abgeschaltet

Im Kampf gegen internationalen Cyber-Anlagebetrug haben Fahnder aus Deutschland und Österreich in den vergangenen drei Monaten fast 10.000 von Cyberkriminellen genutzte Rufnummern abgeschaltet. Damit sei die Infrastruktur der mutmaßlichen Täter erheblich geschwächt worden, heißt es am Freitag in einer Aussendung. Das Ganze steht den Angaben nach im Zusammenhang der "Operation Herakles", die Teil einer groß angelegten Anti-Betrugs-Strategie ist.

© APA/THEMENBILD Österreichische Behörde involviert