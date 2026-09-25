Gipfel mit Xi: Donald Trump macht lieber Diplotainment

Drei Tage lang hat der US-Präsident versucht Chinas Staatschef zu umschmeicheln und mit Pomp zu beeindrucken. Doch für Trumps Showpolitik ist Xi der Falsche.

Dass das Gipfeltreffen der beiden mächtigsten Männer der Welt nach drei Tagen wenig Konkretes gebracht hat, kommt kaum überraschend. Das liegt nicht nur daran, dass die Taiwan-Frage, die nach wie vor schwelenden Handelskonflikte und die Regulierung von künstlicher Intelligenz komplexe Themen sind, bei denen die USA und China ganz unterschiedliche Interessenslagen haben. Möglicherweise waren auch die 90 Minuten, die Donald Trump für die tatsächlichen Verhandlungsgespräche mit Xi Jinping anberaumt hatte, dann doch ein bisschen gar kurz für einen substanziellen Austausch.

Dafür bekamen Xi und die ganze Welt etwas zu sehen, was sich wohl am besten als Diplotainment beschreiben lässt. Trump versuchte seinen Gast mit dem Überflug einer Staffel von Tarnkappen-Bombern und einem opulenten Staatsbankett zu beeindrucken. Er schmeichelte dem chinesischen Staatschef mit dem roten Teppich am Flughafen und einer Vielzahl an persönlichen Komplimenten. Und er probierte es auf die Kumpeltour, als er Xi zum Verbündeten machte, um über Trumps Amtsvorgänger Joe Biden zu lachen.

Aus Trumps Perspektive mag das ein sinnvoller Ansatz gewesen sein. Für ihn selbst ist der persönliche Draht zu seinem Gegenüber das Wichtigste im politischen Beziehungsgefecht - und wer ihm schmeichelt und in seiner Gunst steht, kann, zumindest kurzfristig, durchaus mit dem Wohlwollen des US-Präsidenten rechnen.

Indem er von sich auf Xi schließt, begeht Trump allerdings einen Fehler. Chinas Staatschef ist ganz anders gestrickt als der US-Präsident. Für ihn zählen nicht Komplimente, sondern konkrete Politik, die China dem Traum von der globalen Führungsmacht näher bringt. Und auf dem Weg dorthin sind die USA kein Partner, sondern ein Hindernis.